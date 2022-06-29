Yabancı kirasını ödeyemiyor, memur tayinini durduruyor  

Fikri CİNOKUR



ANTALYA - Turizm ve tarımsal ürün ihracatında Türkiye’nin iki ana pazarı konumunda olan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle bu iki ülke vatandaşlarının Antalya’ya akın etmesiyle, kentteki satılık ve kiralık konut fiyatları astronomik rakamlara çıkmıştı. Antalya ve turistik ilçelerde bin 500-2 bin lira arasında olan konut fiyatları 5-7 bin, 3+1 konutlar ise 10-15 bin zaman zaman da 20 bin liradan yabancılara kiraya veriliyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sektörle ilgili denetimlerinin yanında Rusya ve Ukrayna’dan gelişlerin durması üzerine emlak sektöründe konut satışı ve kiralamada durağanlık yaşanmaya başladı.

Savaşın hemen ardından Antalya ve ilçelerine gelerek konut kiralayan yabancılar ile ev sahipleri arasında da sorunlar yaşanmaya başladı. Özellikle Alanya ilçesinde başta Ukraynalı olmak üzere ev kiralayan yabancıların yüzde 70’inin kiralarını ödeyemedikleri öğrenildi. Kiralarını alamayan konut sahiplerinin ise mahkemelere başvurduğu öğrenildi.

“Yabancı kiracıların yüzde 70’i kiralarını ödeyemiyor”

Alanya Emlakçılar Derneği Başkanı Özgür Erbaş, hem yabancılara hem de yerli halka kiralamada sorunlar yaşandığını söyledi. Üç aylık peşin verip bir yıllık kiralama yapan yabancıların yüzde 70’inin kiralarını ödemekte sıkıntı yaşadığına dikkat çeken Erbaş, şunları kaydetti: “Konut kiralayanlar arasında kötü niyetli olanlar da fırsatçı olanlar da var. Üç aylık peşin kira verip bir yıllık anlaşma yapan kiracılar var. Üç ay sonrasında ödemede sorun yaşanmaya başlandı. Yabancıların yüzde 70’inde kira sorunu yaşanıyor, kiralarını ödeyemiyor. Kira sorunu yaşayanların başında ise Ukrayna vatandaşları geliyor.” Alanya’da konut kiralamalarına talep olmadığını ifade eden Erbaş, “Yabancılar da artık yakınlarının yanına yerleşiyor. Konut satın alan yabancılar da konutlarını kendi vatandaşlarına kiralıyor. Sıkıntılar zaman geçtikçe daha da artacak. Üniversite öğrencileri ve devlet memurları için zor dönem başlıyor. Konut kira fiyatları 7 bin 500-10 bin lira arasında değişiyor. Memurlar artık Antalya’ya gelmek istemiyor” dedi.

“Antalya’da konut stoku tükendi”

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Ayanoğlu, yabancılara konut satma ve kiralama fiyatlarında stabil durum yaşandığını söyledi. Ayanoğlu, “Zengin olan yabancı konut satın aldı. Parası olmayan da kiraladı. Ama Türkiye’de çalışma izni, ikamet izni olmayınca iş olanağı da olmuyor. İki ülke arasındaki savaş devam ediyor ama Rus ve Ukraynalı gelişi durdu gibi… Konut satış ve kiralamada ise düşüş yok ama stabil. Antalya’da konut stoku tükendi” diye konuştu.

“Yabancı köpüğü sona erdi”

Antalya Emlakçılar ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından internet siteleri ve emlak sektörüne yapılan denetimlerin sektörde sıkıntıya yol açtığını bildirdi. Konut sahiplerinin internet sitelerinde ilanları kaldırdığına dikkat çeken Çağlar, şöyle konuştu: “Yabancıya kiralama yavaşladı. Savaşın başladığı şubat ayından sonraki iki ayda kiralık ve satılık konut bulunmuyordu. Şimdi kiralık bulunabiliyor. Yabancıya konut satışı ve kiralamada yüksek fiyat köpüğü bitti. İlk zamanlardaki gibi aşırı yüksek fiyatlar yok. Yabancılara kiralanan konutlarda zaman zaman kiracı ile ev sahibi arasında ödemelerde sıkıntı yaşandığına yönelik dedikodular geliyor.” Kira fiyatlarının yüksek olması nedeniyle memurların artık Antalya’yı tercih etmediğini söyleyen Çağlar, “Antalya önceden emekli ve memur kenti idi. Şimdi zengin şehri oldu” dedi.

“Tayinini durduran çok sayıda memur var”

KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) Antalya Şube Başkanı Devrim Mol ise Antalya’ya tayini çıkan memurların konut kiralamada büyük sorun yaşadığına dikkat çekti. Mol, şöyle devam etti: “Antalya’ya tayin olan memurlar büyük sıkıntı yaşıyor. Şehir merkezine uzak Varsak beldesinde konut kiraları 5 bin liradan başlıyor. Kent merkezinde ise konut kiralamak olanaksız hale geldi. Devlet memuru Antalya’ya tayin olmak istemiyor. Tayinini durduran ve tayininden vazgeçen çok sayıda memur var.”

Yabancılar konutlarını kiralıyor

Antalya’da konut satın alan Başta Rus, İran ve Iraklı ile Afganlıların satın aldıkları konutları döviz üzerinden kaçak yollarla ya da turist olarak Türkiye’ye gelen kendi vatandaşlarına, günlük, haftalık ve aylık 500 ile bin dolar arasında kiralayarak gelir sağladıkları öğrenildi. Yabancıların Antalya’daki konutlarını kendi vatandaşlarına kiralamasının hem turizme zarar verdiği hem de vergi kaybı ile güvenlik sorununa yol açtığı ifade edildi.