Yabancılar, işbirliği veya satın alma için Hasanağa’ya geliyor

Esra ÖZARFAT

BURSA - Farklı ülkelerden çok sayıda yabancı yatırıma ev sahipliği yapan Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi (HOSAB), yeni yatırım talepleriyle gündeme geldi. HOSAB Başkanı Ömer Faruk Korun, yabancı yatırımcıların bölgeye ilgisinin her geçen gün arttığını vurguladı. Korun, “Bölgede Almaya, İtalya, Güney Kore, Amerika, Suudi Arabistan menşeili çok sayıda firma üretim yapıyor. Uluslararası bir OSB olduk diyebiliriz. Son yıllarda bazı satın almaların yanı sıra işbirlikleri de yapıldı. Yeni talepler olduğunu da duyuyoruz. HOSAB, otomotiv ve makine metal sanayinde katma değerli üretimin yapıldığı bir bölge. Yabancı fonlar ve şirketler ortaklık ya da işbirliği taleplerinde bulunuyor veya komple işi satın alınan firmalar var. Ağırlıklı olarak Avrupa firmalarından özellikle metal sektörüne yatırım ve yatırım talepleri geliyor” dedi.

Bölgede yeni nesil araçlar geliştiriliyor

2003 yılında kurulan bölgenin 2019’da Akçalar Gelişim Bölgesi’ni de bünyesine katarak büyüdüğünü anlatan Ömer Faruk Korun, doluluk oranı yüzde 90.5 olan bölgede 156 sanayi parselinde 135 faal firma bulunduğunu, firmaların 12 bin 600 kişiyi istihdam ettiğini söyledi. Pandemi nedeniyle ihracatta yaşanan gerilemenin bölge ihracatını 500 milyon dolara çektiğini belirten Korun, bölgede Karsan ve Tragger gibi elektrikli araç üretiminde adını duyurmuş firmaların yanı sıra yeni nesil araçlar üzerine geliştirmeler yapan Cansan, Aptiv, Freudenberg gibi firmaların yer aldığını dile getirdi. Bölgedeki firmaların Endüstri 4.0 altyapısına hızla adapte olan bir yapıya sahip olduğuna işaret eden Ömer Faruk Korun, bölgenin çevreci ve yeni nesil teknolojik üretim yatırımları için talep gördüğünü aktardı.

Akçalar Gelişim Bölgesi’nde yatırımlar sürüyor

Akçalar Gelişim Bölgesi’nde ilk etap altyapı çalışmalarının tamamlandığını duyuran Korun, bu yıl yaklaşık 20 milyon liralık yatırım yapacaklarını duyurdu. Ömer Faruk Korun, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) 2. Bölge Müdürlüğü ile imzalanan protokolle, tahsis ettikleri 17 dönüm alanda 154 indirme merkezini hizmete sokarak bölgenin önümüzdeki 50 yıllık enerji ihtiyacını garanti altına aldıklarına, sanayiciye temiz, kesintisiz enerji sağladıklarına vurgu yaptı. Korun, “Pandemi döneminde ithalatta aksamalar olunca bölgedeki özellikle otomotiv ve makine sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar üretimlerini artırdı. Dolayısıyla bölgede elektrik tüketimi arttı. İndirme merkezini ilk inşa ettiğimizde bölgede 8 MW ihtiyacımız vardı. Buna rağmen 22 MW hat çekmiştik. 2 yıl sonra ihtiyacımız 20 MW’a geldi. Şu anda da 38 megavata yükseltilmesi için talepte bulunduk” diye konuştu. Ömer Faruk Korun, öte yandan mevcut yola alternatif olarak Karayolları Genel Müdürlüğü ile geliştirdikleri Bursa-İzmir Otoyolu Başköy mevkiinden Hasanağa’ya 4 kilometrelik yeni bir bağlantı yolunun yapılması projesinin de yatırım planına alınıp yapılmasını beklediklerini belirtti.