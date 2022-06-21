Yabancılar, konut ve yeni yatırım için Antalya’yı seçti

Fikri CİNOKUR



ANTALYA - Tarım, turizm ve çevreci sanayi yatırımları ile lüks yat üretim merkezi Antalya, son yıllarda yabancılara hem konut satışında hem de yeni yatırımlar için cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Son beş yılda yabancıya konut satışında başta Rus, İran, Alman, Kazak ve Iraklıların cazibe merkezi haline gelen Antalya, özellikle şubat ayından itibaren Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bu iki ülke vatandaşlarının tercihi haline geldi. Kentte, bu yılın ilk 5 aylık döneminde yabancı sermayeli kurulan şirket sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 173 arttı. Antalya ve ilçelerinin adeta ‘Birleşmiş Milletler’i andırdığı belirtilirken, birbirleriyle düşman olan İsrail, Filistin ve Araplar ile Rus ve Ukraynalılar barış içinde Antalya’da bir arada yaşıyor. Dünyanın birçok ülkesinden 157 bin 252 yabancı, ikamet izni ile Antalya’da yaşıyor.

En çok Ruslar konut aldı

Son 5 yılda Antalya’da yabancılara 42 bin 117 konut satıldı. Yabancılara konut satışında 7 bin 978 konut ile Rus vatandaşları, 4 bin 396 konut ile İran, 3 bin 848 konut ile Almanlar ilk üç sırayı aldı. Antalya’da 2017-2021 yılları arasında yabancılara satılan konut rakamları şöyle: Rusya 7978, İran 4396, Almanya 3848, Kazakistan 3243, Irak 2953, Ukrayna 2648, İsveç 1686, Norveç 1131, İngiltere 1154, Danimarka 788, Azerbaycan 826, Ürdün 1012, Hollanda 843, ABD 668, Finlandiya 414, Belçika 354, Kırgızistan 473, Afganistan 359, Özbekistan 301, Türkmenistan 299, Bosna-Hersek 322, Belarus 280, Lübnan 282, İrlanda 178, Kanada 210, Fransa 222, Polonya 113, Moldova 98, İsrail 91, İsviçre 47, Filistin 48, Avusturya 40, Cezayir 45, diğer ülke vatandaşlarına ise 2940 konut satıldı.

Yabancı sermayeli şirket sayısı yüzde 173 arttı

Son yıllarda Antalya’da kurulan yabancı sermayeli şirket sayısında da artış yaşanıyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’na (ATSO) üye yabancı sermayeli şirket sayısı ise 5 bini geçti. Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Antalya’da 48’i AŞ, 8 gerçek kişi, 401’de limited olmak üzere 457 yabancı sermayeli şirket kuruldu. Geçen yılın aynı dönemine göre Antalya’da yabancı sermayeli kurulan şirket sayısında yüzde 173.65 artış oldu.

Özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle bu iki ülke yatırımcıları Antalya’yı tercih etti. Şirketlerin ülkelere göre dağılımda Rusya Federasyonu 111, Almanya 60, İran 56, Kazakistan 26, Ukrayna 26, Azerbaycan 19, Ürdün 11, Avusturya 10, Hollanda 10, Suriye 8 şirket kuruluşu ile sıralamada ilk 10’da yer aldı. Antalya’da 2021 yılı 5 aylık döneminde ise 20 AŞ, 3 gerçek kişi, 144’de limited olmak üzere 167 yabancı sermayeli şirket kurulmuştu. Geçen yıl kurulan yabancı şirketlerin ülkelere göre dağılımda ise ilk 10 sırada; Almanya 34, Rusya Federasyonu 25, İran 21, Ukrayna 11, Azerbaycan 9, Ürdün 7, Kazakistan 6, ABD 5, Pakistan 5, Hollanda ise 3 şirket ile yer almıştı.

“Yeni kurulan şirketlerin dörtte biri yabancı sermayeli”

ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya’nın büyümeye devam ettiğini, yabancı şirket sayısının arttığını, ulusal şirketlerin bölgede yatırım yaptığını ve ticaretin değiştiğini belirtti. Çetin, şunları kaydetti: “Antalya’ya ülke içi ve ülke dışından ilgi devam etmektedir. Kurulan şirket sayısında İzmir’e yaklaşıyoruz. Mayıs ayında kurulan şirketlerimizin dörtte biri yabancı sermayeli şirket oldu. Beş ayda 56 ülkeden 457 yabancı sermayeli şirket kuruluşu gerçekleştirdik.

Konut sektöründe de Antalya trendi devam ediyor. Nisan ayında konut fiyatı artışında yüzde 140 oranıyla ilk sıradayız. Antalya kira artışında yüzde 329 artışla ilk sırada. Hatta sadece artışta değil, kira değerlerinde de öne geçmiş durumdayız. Kuşkusuz bu da çalışanlar için barınma sorununa neden oluyor.”