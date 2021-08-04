Yağmaksan üretimini yüzde 10 artırdı

Müberra TAŞÇI

ÇORUM - Çorum’da metal makine sektöründe faaliyet gösteren Yağmaksan Makine A.Ş başta Almanya olmak üzere Fransa, İsveç, İsviçre, Meksika, Brezilya, Kanada, Amerika gibi ülkelere yaptığı muhtelif parçalar üreterek ihraç ediyor. Dünyanın önde gelen büyük firmaların Türkiye’de tedarikçi firması olduklarını belirten Yağmaksan Makine A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yağlı, pandemi döneminde Çin ve Hindistan’daki birçok firmanın kapanması nedeniyle orada yapılan üretimlerin dolaylı ve olumlu bir şekilde kendilerine yansıdığını söyledi.

Ürettikleri parçaların ağırlıklı enerji üzerine olduğunu belirten Yağlı, “2020 yılında pandemi olmasına rağmen dünya genelinde birçok sektörlerin etkilendiğini görüyoruz. Yapmış olduğumuz parçalar ağırlıklı enerji üzerine olduğu için biz etkilenmedik. Hatta tam tersi pandemi döneminde satışta kısmen bir artış yaşadık. 2020 yılı bizim için verimli geçti ve 2021 yılına ise iyi başladık. Sektörümüzle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Firma olarak üretimimizin yüzde 90’ını ihraç ediyoruz. Üretimimiz bu süreçte yüzde 10 arttı” diye konuştu.

“Kalifiye eleman sorunu var”

Türkiye’nin ciddi boyutta kalifiye eleman sorunu olduğunu ifade eden Yağlı, “Türkiye artık eski Türkiye değil. Artık Türkiye’nin 90’lı yılları yok. Türkiye 2000’li yıllarda sanayileşti. Yatırım, üretim ve ihracatta çok büyük mesafeler kat ettik. İhracat rakamlarımız her geçen yıl daha da arttı. Türkiye olarak daha çok çalışmak zorundayız. Türkiye’nin ana ve kalifiye eleman sorunu var. İş insanları çalıştıracak eleman bulamıyor. Türkiye bu sorunu özel ve mesleki kurslarla çözmek zorunda. Özellikle meslek liselerindeki öğretmenlerimizin kursa tabi tutulması gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı branş öğretmenlerini güncellenmelidir. Dünyamız dijital bir dünya olmaya doğru gidiyor. Suriyeli mülteciler daha çok işi öğrenmek istiyorlar. Teknolojiye ayak uydurabilmemiz için hem iş dünyası hem de personel kendi güncellemelidir” dedi.

“Çorum giderek sanayileşiyor”

Çorum’da her geçen gün daha çok firma kurulduğunu ve ilin sanayileşmeye devam ettiğini söyleyen Yağlı, “Çorum’da 1994 yılında fabrikamı kurduğum zaman Organize Sanayi Bölgesinde benimle birlikte 13 tane firma vardı. 2021 yılında ise sadece OSB içerisinde 135 firma bulunuyor. Bu durum Çorum’un sanayileştiğini gösteriyor. Çorum kendi ölçeğindeki nüfusuna oranla baktığımız zaman sanayi yatırımları konusunda birçok ilimizin önüne geçmiştir. Orta Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Çorum, Samsun, Tokat ve Amasya illerimizin ayrı ayrı güzellik ve özellikleri var. Devlet Orta Karadeniz Kalkınma Ajansıyla birlikte yatırım, teşvik ve destekler konusunda illerin özellik ve güzelliklerini görerek yatırıma teşvik etmelidir” dedi.