Yalıkavak Marina, bu yaz yüzde 100 doluluk bekliyor

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - Yalıkavak Marina Marina Direktörü Deniz Akaltan, “COVID ve pandemi problemini kontrol altına alınmaya başlamasıyla iyi bir yıl bekliyoruz. Aşı önlemi gittikçe yayılıyor, Başka önlemler alınıyor. Dolayısıyla 2020 yaz sezonuna girerken yaşadığımız korku, endişe bu sene olmayacak. 2021’den de çok ümitliyiz. Yüzde 100 doluluğa ulaşmayı hedefl iyoruz” dedi. 2020’de Haziran ayında başlayan normalleşme sonrası rakamları paylaşan Akaltan, “Her biri 50 metrenin üzerinde 100’den fazla süper yat ağırladık.Tekil bazda binden fazla tekne gidip geldi. Dünyanın 120 farklı ülkesinden gelen 2 milyona yakın ziyaretçimiz oldu. Ağustos’ta biten sezon, Kasımın sonunda bile gelen giden tekneler oldu. Bir çok tekne sahibi kışı burada geçti. Bodrum, Yalıkavak kış nüfusu normalin 2 katına çıktı” dedi.



Geçtiğimiz yıl Yakıkavak Marina’ya Dior mağazası ile Novikov Bodrum restoranını kazandırdıkları hatırlatan Akaltan, bu yıl için dünyaca tanınan markaları yaz sezonuna yetiştirmek istediklerini yine tekne sahipleri için süpriz kampanyalar hazırladıklarını bilgisini verdi. Akaltan, “Bunun için son derece profesyonel bir çalışma ekibi kurduk ve çok yoğun mesai harcıyoruz. Amacımız marinamızı ziyaret eden üst gelir grubundaki yabancı turistlerin sayısını ve dolayısıyla ülkemize yönelik döviz girişini arttırmak. Halihazırda dünya pazarında üst segmentte yer alan faklı markalar ile yakın temas içerisindeyiz. Anlaşmalarımızı tamamladığımızda hem bölgemiz hem de ülkemiz için son derece faydalı ve döviz girişi sağlayacak yatırımların gerçekleşmesini hedefl iyoruz. Yalıkavak Marina olarak amacımız Türkiye’yi dünyanın en iyi ve en profesyonel lüks resort destinasyonlarından biri haline getirmek” dedi. Akaltan, Türkiye’deki marinaların, altyapısının, Avrupa’dakilerden çok daha ileride olduğunu vuruladı.