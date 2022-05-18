'Yalın Belediyecilik ile 196 milyon liralık tasarruf sağlandı'

DÜNYA (BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, yalın yönetim sistemini 2020 yılında uygulamaya başladı. Türkiye’de yerel yönetimlere örnek olarak başlatılan uygulama kapsamında yapılan çalışmalarla, akaryakıt verimliliği yüzde 5 artarken, ihtiyaç duyulan fazla mesai miktarı yüzde 17 ve ihtiyaç duyulan kiralık araç miktarı da yüzde 16 azaldı. Araçların tamir ya da bakım için bekleme süreleri yüzde 17 azalırken, tüm bakım onarım maliyetleri yüzde 42 düştü. Pik saatlerde çağrı bekleme süreleri yüzde 65 oranında iyileştirilirken, binalarda ihtiyaç duyulan temizlik personeli sayısı yüzde 37 azaldı, buna karşın memnuniyet oranı yüzde 12 arttı. Ambar stok miktarları üçte bir oranında azaldı, cenaze nakil hizmeti kapasitesi yüzde 84 arttı. Buna karşın cenaze nakil hizmetinde yıllık maliyet yüzde 18 azaldı. Toplam elektrik tüketiminde de yüzde 2’lik azalma sağlanırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde yalın belediyecilik uygulamalarıyla toplamda 196 milyon TL’lik tasarruf sağlandı ve elde edilen kaynak yine Bursalılar için hizmete dönüştü.

Türkiye’deki belediyeler arasında yalın belediyecilik sistemine geçen ilk belediye olduklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bu süreç dönemlik değil, sürekli iyileştirme var ve devamlı takip edilmesi gereken bir süreç. Dolayısıyla bunun kurum kültürü haline dönüşmesi gerekiyor. Farklı lokasyonlarda, karmaşık işlerde çok sayıda personel ve 600'e yakın şantiyemiz var. Yönetmek de ciddi zaman ve maliyet gerektiriyor. Aynı zamanda hizmet sunduğumuz herkesi de memnun ve mutlu etmek gibi temel vazifemiz var. Bursa ölçeğinde kaynakları en verimli şekilde kullanıp, bu güzel şehrin hizmetine sunmanın derdindeyiz” dedi.

Yalın Enstitü Başkanı Yalçın İpbüken ise Bursa Büyükşehir Belediyesi’ndeki uygulamaya yönelik detaylı bir dosyayı toplantı öncesi Başkan Aktaş’a sunduğunu hatırlattı. İpbüken, “21’inci yüzyılın karışık ortamı içerisinde ‘insanın yalnızlıklarını gidermek bakımından’ belediyeciliğin ülkemiz ve dünya ortamında önemi her geçen gün artıyor. Yalın yönetimle ilgili birçok paylaşım toplantısına gidiyorum. Gördüğüm en iyi yerlerden biri burası” değerlendirmesini yaptı.