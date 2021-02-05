Yalova İl Özel İdaresi 2 işyerini ihale usulü satışa çıkardı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Yalova İli, Merkez İlçesi, Safran Köyü, Paşakent Mahallesi, Soğucak Kalıcı Konutlarında bulunan ilanda özellikleri, tahmini bedeli, ihale tarihi ve saati belirlenen taşınmaz için satış ihalesi düzenliyor. İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Artırma Usulü ile, Yalova İl Özel İdaresinde İl Encümenince yapılacaktır.

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