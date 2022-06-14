Yalova Makine OSB’de ilk üretim tesisinin temeli atıldı

Yönetim Merkezi ve Konferans Salonu inşaatlarına geçtiğimiz aylarda başlayan ve sona yaklaşan Yalova Makine İhtisas OSB, bir an evvel üretime geçmeyi hedefleyen 1. etapta yer alacak sanayicilerinin üretim tesisi inşaatlarına da başlıyor.

OSB katılımcısı Endüstri GM firmasının bugün itibari ile Vali Erol’un himayesinde fabrika ve idari binasının birlikte yer alacağı üretim tesisinin temeli atıldı. 1999 yılından bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce kumlama makineleri, hava tankları, su jetleri, kompresörleri imal ederek, Türkiye ve dünya ülkelerine hizmet veren firma, artık Yalova Makine OSB’de üretimlerine hız kazandıracak.

İlk üretim tesisinin temeli atıldı

Anadolu 5.0 ismini verdikleri mimari konseptte, 260’tan fazla Modern Anadolu Mimarisiyle bezenmiş tasarım seçeneği ile katılımcılarına geniş yelpazede üretim tesisi oluşturma imkanı sunan Yalova Makine OSB, 2022’nin ilk çeyreğinde proje süreçleri tamamlanan sanayicilerinin üretim tesisi inşaatlarına başlıyor. Endüstri GM ile temel atmayı gerçekleştiren OSB tarafından, hız kesmeden birinci etapta yer alacak fabrikaların üretim tesisi inşaatlarına başlanacağını vurgulandı. Ayrıca inşa edilen ve edilecek tüm sosyal donatı ve üretim tesisi inşaatları ”Yeşil Üretim” mottosuna uygun olarak projelendirildiği belirtildi. Sürdürülebilir bir dünya için OSB’deki tüm yapıların “TSE Güvenli Yeşil Bina” sertifikasyonuna uygun olarak inşa edileceği aktarıldı.

Özdemir: İlk tesisimiz Yalovamıza ve ülkemize hayırlı olsun

Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, “Pandeminin ağır şartlarında altyapı inşaatlarımızı devam ettirdiğimiz, günümüz zor koşullarında ise istihdam ve yatırım odaklı bir yaklaşımla üretim tesisi inşaatlarına başladığımız OSB’mizi Yerli, Yeşil, Yenilikçi ve Yüksek Teknolojili ve Yalın bir üretim üssü olarak inşa ediyoruz. Bizlere sürekli desteklerini hissettiren başta Sayın Valimiz olmak üzere bugün burada olabilen olamayan herkese teşekkür ediyorum. İlk tesisimiz Yalovamıza ve ülkemize hayırlı olsun. Önümüzdeki haftalarda sırayla diğer tesislerimizin temel atmalarını yapıyor olacağız.” dedi.

Birinci etapta hedef, 2023

Gece gündüz demeden inşaat çalışmalarını sürdüren Yalova Makine OSB’nin devam etmekte olan OSB Yönetim Merkezi, konferans salonu ve dağıtım merkezi binalarının inşaatları 2022 yılının 3. çeyreğinde tamamlanacağı bildiriliyor.

İlk üretim tesisinin Temel Atma Töreni’yle birlikte yapım işi sözleşmesini imzalayan diğer fabrikaların da hızlı bir şekilde inşaatına başlayacaklarını dile getiren OSB Yönetimi, Cumhuriyetimizin 100.yılı olan 2023 yılında 1. etapta yer alacak tüm sanayicilerin üretime başlamasını hedeflediklerini belirtti.