Yapay Zekâ ve Coğrafi İşaretli Ürünler İşbirliği protokolü imzalandı

KOCAELİ - Törene; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Ticaret, Enerji Tabi Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Yardımcısı Cemal Başpınar, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Organize Sanayi Bölgelerinin temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye’nin geleceğinin Bilişim Vadisi olduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bugün iki önemli işbirliği için bir araya geldik. Bunlardan bir tanesi Hepsiburada – TÜBİTAK iş birliği. Bu iş birliği sayesinde sürekli büyüyen e-ticaret sektörünün yaşadığı sorunlara yapay zekâ yoluyla çözümler geliştireceğiz. Yapay zekâ bugünün teknoloji dünyasının olmazsa olmazı. Her sektörü bambaşka bir boyuta taşıma kapasitesine sahip. Otomotiv endüstrisini ele alalım. Bugün otomobiller insanların içerisinde vakit geçirebileceği yaşam alanlarına dönüşüyor. Oyun sektörüne baktığımızda artık ne gerçek ne sanal ayırt etmekte zorlanıyoruz. Alışveriş sanal deneme kabini uygulamalarıyla eğlenceye dönüştü. Sağlıktan tarıma, otomotivden savunmaya, eğitimden güvenliğe her alandaki işleyiş adeta baştan yazılıyor. Yapay zekâda Türkiye olarak başat aktörlerden biri olabilmek için çalışıyoruz. Bu noktada Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi bizim pusulamız. Yapay Zekâ Enstitüsü de bu alanda ektiğimiz tohumlardan sadece bir tanesi. Enstitümüzde özel sektör ve kamu bir araya gelerek çalışmalar gerçekleştirecek. Burada geliştirilen temel teknolojiler, algoritmalar kısa sürede tüm sektörlerin kullanımına açılacak. İşte Yapay Zekâ Enstitüsü bünyesinde kurulan E-Ticaret Yetkinlik Merkezi de e-ticarette yapay zekâ çözümlerine öncülük edecek. Hepsiburada-TÜBİTAK iş birliğinde kişiselleştirme, daha etkili satış, akıllı arama, sanal asistan gibi yapay zekâ uygulamaları bir adım öteye taşınacak. Taraflar bilgi, deneyim, altyapı ve uzmanlıklarını karşılıklı olarak paylaşıma açacaklar. Nihayetinde bu iş birliği ile hem kurumlarımız, hem elektronik ticaret sektörü, hem diğer sektörler, hem Türkiye kazanacak” dedi.

“2021’de 352 adet coğrafi işaretin tescilini gerçekleştirdik”

Coğrafi işaretlerin her memleketin kendine özgü değerlerini temsil ettiğini söyleyen Bakan Varank, “Bugünkü ikinci iş birliğimiz Hepsiburada ile Türk Patent ve Marka Kurumumuz arasında. Bu iş birliği ile coğrafi işaretlere yönelik yeni bir çalışma başlatılıyor. Coğrafi işaretli ürünler Hepsiburada’da ön plana çıkarılarak coğrafi işaret farkındalığı artırılacak. Bildiğiniz gibi coğrafi işaretler her memleketin kendine özgü değerlerini temsil ediyor. Emekle, alın teriyle ve kuşaktan kuşağa aktarılan bilgi ve tecrübenin korunmasını sağlıyor. Bu bağlamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu değerlere her zamankinden çok daha güçlü bir şekilde sahip çıkmanın mücadelesini veriyoruz. Mersin’in cezeryesini, Van’ın otlu peynirini, Gaziantep’in baklavasını, Erzurum’un Oltu taşını her türlü kötü kullanımdan ve taklitten koruyoruz. Bakınız tescilli coğrafi işaret sayısı 2002 yılında toplamda elli kadardı. Şimdi, sadece 2021 yılında 352 adet coğrafi işaretin tescilini gerçekleştirdik. Tabi bizim hedefimiz daha yüksek. Asıl coğrafi işaretlerimizi uluslararası arenaya taşıdığımızda başarımızı katmerlemiş oluruz. Şu anda Avrupa Birliği nezdinde tescilli 7 coğrafi işaretimiz mevcut. Gelecek ay inşallah bu sayı 8’e yükselecek” ifadesini kullandı.

Varank, “AB ülkelerinde coğrafi işaretli ürünlerin market değeri 100 milyar avrolara yaklaştı. Gıda ve içecek sektörü içerisindeki payının yüzde 7’ler civarında olduğu tahmin ediliyor. İşte doğru adımlarla bizim bu piyasadan daha fazla pay elde etmemiz pekâlâ mümkün. Bu manada coğrafi işaretli ürünlerle alakalı olarak yapılan işbirliği, bu alana bir ivme kazandıracak. İşte iki iş birliği ve e-ticaret ekosistemi için iki değerli adım. Tabi burada Türkiye’nin milyar dolar değerlemeye ulaşan altı unicornundan biri olan Hepsiburada, bu iş birliklerinde taşın altına elini koydu. Hem e-ticaret sektörünün hem de girişimcilerimizin rekabetçiliğine yönelik öncü bir rol üstlendi” açıklamasını yaptı.

Düzenlemeler hususunda devlet olarak dinamik bir yaklaşım sergilemeye çalıştıklarını ifade eden Varank, “Bugün geçmişe nazaran oldukça farklı bir dünyada yaşıyoruz. Eğitim, sağlık, tarım, sanayi, ticaret. Nereye bakarsak bakalım, dünün dünyasından bir şeyler görmek giderek zorlaşıyor. Geleneksel girişimcilerin ticarete yön verdiği dönemler artık yok. Öyle şirketimi kurdum, bir ürün ürettim ve bununla yola devam edeyim deme şansınız yok. Çünkü bugün trendler arz yönlü değil talep yönlü belirleniyor. Müşteri taleplerine göre şekil alıyor. Müşteriler sürekli daha iyisini daha yenisini talep ediyor. İşte bu ihtiyaçlara karşılık verebilmenin yolu inovasyondan ve işbirliğinden geçiyor. Göreceksiniz çok yakın gelecekte yenilikçi olmayan ve işbirliğine yanaşmayan hiçbir işletme kendisine piyasada yer bulamayacak. Bu dönemin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi nedir? Elektrikli araçlar. İşte biz burada da kamu olarak özel sektöre liderlik ediyoruz. Yüksek hızlı şarj istasyonları konusunda proaktif bir yaklaşım ortaya koyduk. Cumhurbaşkanımızın bundan iki hafta önce yüksek hızlı şarj istasyonları destek programını kamuoyuna ilan etmişti. Bin 500’den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulacağı 300 milyon lira bütçeli destek programını cumartesi itibarıyla yani yarından itibaren başvuruya açıyoruz. E-ticaret sektörünün ve dijital dönüşümle birlikte değişime uğrayan diğer tüm sektörlerin çağa ayak uydurmaktan başka çaresi yok” dedi.

Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı

Büyük ve güçlü Türkiye’nin yolunun teknolojiden, katma değerden, yenilikçi girişimcilerden geçtiğini vurgulayan Bakan Varank, “Yenilikçi girişimcilerimizin yükselen grafiğiyle dünyada ilk on ekonomi arasına girme hedefine kararlılıkla ilerleyeceğiz. Yakın zamanda yapay zekâda teknoloji geliştirilmesinde hızlandırıcı ve tetikleyici olması amacıyla yeni bir destek mekanizması tasarladık. Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı ile akıllı üretim sistemleri, akıllı tarım, gıda ve hayvancılık, finans teknolojileri ve iklim değişikliğinin etkileri alanlarında geliştirilecek çözümleri destekleme kararı aldık. Bu desteğe başvurabilmenin yolu iş birliğinden geçiyor. Bir yapay zekâ çözümüne ihtiyaç duyan müşteri kuruluşla teknoloji sağlayıcısı üniversite ya da kamu araştırma merkezi ve TÜBİTAK Yapay Zekâ Ensitüsü’nün bir araya gelmesi gerekiyor. Yapay zekâ ekosisteminde katalizör görevi görecek Yapay Zekâ Ekosistem çağrısına başvurular şu an için beklentimizin de ötesinde. Gelen yüksek talep sebebiyle başvuruları 25 Mayıs’a kadar uzattık” diye konuştu.

Kocaeli’nin birçok coğrafi ürünün olduğunu vurgulayan Varank, “Kocaeli ile ilgili iki hususun altını çizmek istiyorum. Bunlardan birincisi Kocaeli’ninde coğrafi işaretli ürünleri var. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin tıbbi aromatik bitkilerle ilgili çalışmaları var. Buradan hepsiburada’ya bir çağrı yapalım. En azından Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ürünlerine biraz pozitif ayrımcılık yapsın. Önümüzdeki süreçte Kocaeli ürünlerinin reklamını yapalım. İkincisi burada genç kardeşlerim var. Onların tamamı burada yenilikçi bir model olan 42 okullarında yazılım öğrenen genç kardeşlerimiz. 42 okulları birbirinden öğrenme metoduyla hiç hocaların olmadığı ve gençlerin kendi gayretleriyle yazılım öğrendikleri bir model. Buradan yetişecek gençlerimiz Türkiye’nin en iyi yazılımcıları olacak. Buradaki arkadaşlarımızın bir kısmı hayatlarında daha hiç yazılım yapmamışlar. Ama kendilerine uyguladığımız metotla sıfırdan yazılımcı olarak kendilerini geliştirebiliyorlar. Bu manada ben hepsiburada’ya bu parlak gençleri kaçırmamalarını tavsiye ediyorum. Onlarla mutlaka iletişim içerisinde olsunlar. Bu gençlere coğrafi ürünlerde dahil olmak üzere hepsiburada hediyelerini gönderebilir. Bugün önemli bir iş birliğine imza atan ülkemizin öncü teknoloji şirketlerinden Hepsiburada’ya, TÜBİTAK ve Türk Patent’e teşekkür ediyorum. Ülkemiz için bu tip işbirliklerinin artarak devam etmesini diliyorum” dedi.

Törende, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Yardımcısı Cemal Başpınar, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Boyner Doğan Şirketler Grubu ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan ve Sanayi Ticaret, Enerji Tabi Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız da konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, Vali Seddar Yavuz ve protokol üyeleri Hepsiburada Yapay Zeka ve Coğrafi İşaretli Ürünler İş Birliği protokolünü imzaladı.