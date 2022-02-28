Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Bursa Şubesi’nde Esra İnhanlı dönemi

BURSA (DÜNYA) - Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği Bursa Şubesi 11. Dönem Olağan Genel Kurulu’nda başkanlık bayrağını devreden başkan Oktay Altun, “Sürekli çoğalıyoruz, dernek yönetimimiz daha da genişledi ve daha da kapsamlı oldu. Odalarımızla birlikte doğru bir çalışma içinde bulunduk ve belediyelerde toplantılar yaptık. Toplantılarda sistemi nasıl düzeltebiliriz, eksiklikler neler diyerek, bunlarla ilgili çalışmalar yaptık. Güzel çalışmalar yaptık ve meyvesini verdi. Bundan önceki başkanlara da teşekkür ediyorum çünkü onlarında emeği var. Emeği olan herkese teşekkür ederim” dedi.

Tek listeyle yapılan ve açık oylamayla gerçekleştirilen seçimde Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği Bursa Şubesi’nin yeni başkanı oy birliğiyle Esra İnhanlı oldu. Seçimin ardından bir teşekkür konuşması yapan ve Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği Bursa Şubesi’nin ilk kadın başkanı olmanın heyecanını ve mutluluğunu birlikte yaşadığını belirten Esra İnhanlı, “Biz, 4708 Sayılı Yasa ile Bakanlık yarı özel firmalarız. Dolayısıyla bu çerçevede hizmetlerimizi veriyoruz. 4708 Sayılı Yasa'nın aksayan taraflarını ve üyelerimize daha fayda sağlaması noktasında çabamızı yeni dönemde de devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

“Yeni dönemde yeni projelerle geliyoruz”

“Bireysel olarak Bursa bazında yaptığımız çalışmalar, İl Müdürlükleri, belediyeler, odalar nezdinde, denetçilerimizin, personellerimizin eğitimleri için ciddi çalışmalarımız olacak” diyen Esra İnhanlı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bakanlık nezdinde Ankara üzerinde mevzuat çalışmalarında başlattığımız çalışmaların devamının takipçisi olacağız. Sektörün daha iyi, daha güvenilir bir noktaya taşımak en büyük amacımız. Ekip arkadaşlarımla birlikte bu süreci çok iyi yöneteceğimizi düşünüyorum. Çünkü hepsi çok hevesli, motive ve enerjileri çok yüksek. Bana desteklerini çok iyi hissediyorum. Yoğun, güzel, bol çalışmalı bir dönem bizi bekliyor diye düşünüyorum.”

Esra İnhanlı’nın başkanlığında Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği Bursa Şubesi’nde oluşan yeni yönetimde şu isimler yer aldı: Yönetim Kurulu Asil Üyeler: Yusuf Kıroğlu, Serdal Aktaş, Sezen Kor, Taner Orman, Emir Özen, Resul Zengil.