“Yapı denetimcilerin sesinin daha gür çıkacağı bir dönem olacak”

BURSA (DÜNYA) - Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulda Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği Bursa Şubesi Başkanlığına seçilen Esra İnhanlı ile beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bursa İl Müdürü Mehmet Ersan Aytaç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ve sektördeki gelişmelerin ele alınıp değerlendirildiği görüşmede konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bursa İl Müdürü Mehmet Ersan Aytaç, ziyaretten memnun duyduğunu dile getirdi. Aytaç, Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği Bursa Şubesi Başkanı Esra İnhanlı ile yönetim kuruluna görevlerinde başarılar dilerken, her türlü işbirliğine açık olduklarını sözlerine ekledi. Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği’nin 2000 yılında kurulduğunu, bugün Türkiye genelinde 16 şubeye ulaştıklarını, Bursa şubesinin de 16 şube arasında en aktif şubelerden bir tanesi olduğuna dikkat çeken Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği Bursa Şubesi Başkanı Esra İnhanlı, “En yoğun çalıştığımız kurumların başında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bursa İl Müdürlüğü geliyor. Yeni yönetim olarak bu manada ilk ziyaretlerimizi sıklıkla iletişimde bulunduğumuz, meslektaşlarımızın ve üyelerimizin yoğunlukla temas halinde oldukları kurumlara yapıyoruz” dedi.

“Her an deprem riski ile yaşıyoruz”

2001 yılında çıkan Yapı Denetimi Kanunu’nun ardından 2019 yılında hayata geçen dağıtım sistemiyle, sektörün, gelişen dünya şartlarına ayak uydurma noktasında önemli bir basamak atladığına dikkat çeken Esra İnhanlı, “Ülkemizde, oldukça yıkıcı olan ve binlerce insanımızın vefat ettiği, milyonlarca insanımızın evsiz kaldığı, yaralandığı pek çok deprem yaşanmıştır. Ve su götürmez bir gerçektir ki ülkemiz deprem kuşağında ve her an deprem riskiyle yaşayan bir ülkedir. Bu noktada geçmişteki bu acıların tekrarlanmaması adına biz, ‘depremlerin afete dönüşmemesi için gereken mücadeleyi hep birlikte vermeye, mesleğimize ve ülkemize olan görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz’ diyoruz. Yapı denetimcilerin sesinin daha gür çıkacağı bir dönem olacak bu dönem. Sizlerin destekleri ve önerileri de bizler için oldukça önem arz ediyor. Biz sektör temsilcileri olarak hep yapıcı önerilerle proje üretmeye, fikirlerimizi sunmaya gayret edeceğiz. Bugünkü ev sahipliğiniz için yönetim kurulumdaki her arkadaşım adına sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.