Yapıland Mağazası Kocaeli Gebze’de hizmete açıldı

Ceylan DEMİR



KOCAELİ - OYAŞ A.Ş’nin yeni markası Yapıland Yapı Market’te zengin ürün çeşitleri, MDF, sunta, plywood, kontrplak ürünlerinin yanı sıra inşaat ve yapı malzemeleri, OYAŞ A.Ş’nin kendi markaları Yıldızpan, LegnoDoor ve Shila Home ürünleri, her renk ve modelde kapı, mutfak, banyo mobilyaları ve ankestre ürünlerinin perakende satışı yapılacak.

Gebze’de yapılan açılış törenine, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Darıca kaymakamı Yüksel Kara, Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Büyükşehir Belediyesi Batı Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Yıldız Entegre Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldız, OYAŞ A.Ş temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış töreninde kendilerini yalnız bırakmayan protokol üyelerine teşekkür eden OYAŞ A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldız, ileri dönemlerde de yatırımlarına devam ederek, iş istihdamına katkı sağlayacaklarını söyledi. Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ise yaptığı konuşmada, Osman Yıldız’ın ekonominin sıkıntılara girdiği bir dönemde yatırım yapıp, istihdam sağlayarak anlamlı ve cesur bir adım attığını belirtti. Gebzelilerin yeni yapı mağazası olacak olan Yapıland’in açılışının hayırlara vesile olmasını dileyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, yaptıkları konuşmalarda mağazaya ve çalışanlarına hayırlı işler dilediler. Osman Yıldız’ın işletmeciliğini yaptığı mağazanın kurdelesini ise protokol üyeleriyle birlikte kesti.