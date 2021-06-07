Yargıtay 493 personel alımı yapacak
Yargıtay Başkanlığı bünyesinde ve başkanlığın hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 212 sözleşmeli, 2 sözleşmeli bilişim personeli ve 279 sürekli işçi olmak üzere toplam 493 personel alım yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Yargıtay Başkanlığı bünyesinde ve başkanlığın hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 212 sözleşmeli, 2 sözleşmeli bilişim personeli ve 279 sürekli işçi olmak üzere toplam 493 personel alım yapılacak.
Adaylar başvurularını https://www.turkiye.gov.tr/yargitay-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla ve Ankara İŞKUR İl Müdürlüğüne - Çankaya Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan" linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabilecekler.