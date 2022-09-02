Yargıtay Başkanlığı sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Yargıtay Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ilgili maddeleri uyarınca, 2020 yılı KPSS (B) grubu puanına göre, uygulamalı ve sözlü veya sözlü sınav sonucuna göre 151 Sözleşmeli Personel alınacak.

Başvurular 05.09.2022 - 09.09.2022 tarihleri arasında saat 23.59.59’a kadar e-Devlet üzerinden “Yargıtay Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden, elektronik ortamda alınacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.