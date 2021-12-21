Yarım asırlık Gradiva Mücevher, 3. kuşakla dünyaya açıldı

Ahmet USMAN

İZMİR - Pandemi ile birlikte online satışlara başlayan Gradiva Mücevher, ailenin 3. kuşağının işbaşı yapmasıyla hedeflerini büyüttü. Gradiva’nın yanında, günlük pırlantalı mücevher üzerine çalışan Gilda by Gradiva markasını ekleyen firma, sunduğu kişiye özel tasarım imkanıyla rakiplerinden ayrılıyor.

Gradiva’nın temellerinin babası Ali Gezmez tarafından 1969’da Uçak Mücevherat adıyla atıldığını dile getiren Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Gezmez, “Benim de okul yıllarım Kemeraltı Kuyumcular Çarşısı’nda ve İstanbul’daki atölyelerde geçti. Gradiva Mücevher markasını 2014’te kurdum. Pandemi ile birlikte dünyada ticaret yapış şekilleri ve tüketici alışkanlıkları değişti. Bu aşamada ailemizin bu işteki 3. nesil temsilcisi olarak oğlum Enis devreye girdi. Kendisi birçok uluslararası firmada marka müdürlüğü ve strateji danışmanlığı gibi görevlerde bulundu. Pandemi ile birlikte mücevher serüvenimizi farklı bir boyuta taşımak istediğine karar verdi ve bünyemize dahil oldu. Pandemide sektör yavaşlamışken biz gaza bastık. Pandemi hem bizim için hem de sektör için bir dönüm noktasıydı, biz büyümeyi seçtik” dedi.

Babası gibi kendisinin de küçük yaşlardan itibaren işin içinde olduğunu anlatan Enis Gezmez, “Pandemi ile tüketici alışkanlıkları değişmeye, internetten satışlar artmaya başlayınca bunun bir fırsat olabileceğini düşündüm. Sektörde özelleşerek büyümek amacıyla günlük pırlantalı mücevher üzerine yoğunlaşan Gilda by Gradiva markasını oluşturduk. Ben Kanada’da yaşadığım ve Toronto uluslararası bir pazar olduğu için yeni markamızı bu şehirde kurduk. Amerika, Kanada ve Avrupa’ya online satışlara başladık. Bu süreçte hem Gradiva’yı hem de Gilda by Gradiva’yı dünya standartlarında mücevher markaları yapmak için çaba harcıyoruz” diye konuştu.

Kişiye özel tasarım

Verdikleri kişiye özel tasarım hizmetiyle diğer online satış yapan mücevher markalarından ayrıldıklarını söyleyen Gezmez, “Dünyada dijitalleşme gibi yükselen trendlerden biri de kişiselleştirme. İnsanlar kendilerine özel tasarımlara çok önem veriyorlar. Özellikle Kuzey Amerika’da revaçta olan bir trend. Bunu evlenen çiftlerde çok fazla görüyoruz. Kendileri için anlamlı olan yüzükler talep ediyorlar. Müşterilerimiz bizimle irtibata geçtiğinde, onun isteklerine göre tasarım yapabiliyoruz. Örneğin, geçtiğimiz günlerde İspanya’dan bir misafirimz renkli özel taşlardan oluşan özel bir yüzük siparişi verdi. Bu değerli taşları NewYork’ta bulduk, yüzüğü tasarladık ve ürettik” dedi.

Şu an online satışlar dışında Alsancak ve İstinyePark İzmir’deki mağazalarından müşteriye ulaştıklarını belirten Gezmez, “Satış noktaları açarak büyümeyi planlıyoruz. Hedefimiz 2022’de ikisi Kanada, diğerleri Çeşme, Bodrum ve İstanbul’da olmak üzere beş farklı Gilda by Gradiva satış noktası açmak. Üretimi İstanbul’daki merkezimizde gerçekleştiriyoruz. Şimdiye kadar minimal tasarımlarımız ile ilerledik önümüzdeki yaz aylarında birbirinden farklı koleksiyonlarımızı mücevherseverlere sunacağız” diye konuştu.