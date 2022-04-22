Yaş meyve sebze ihracatında Yazgan dönemi

DÜNYA (BURSA) - Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) bünyesinde faaliyet gösteren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin (UYMSİB), 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı UİB Mavi Salon'da birlik üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. UYMSİB, Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda tek liste ile gidilen seçimde Prof. Dr. Senih Yazgan Başkan seçildi. Divan Başkanlığı'nı Özkan Kamiloğlu’nun yaptığı Genel Kurul'da konuşan UYMSİB eski Başkanı Cafer Aşkar, kendi dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, yönetimine teşekkür etti.

UYMSİB Başkanı seçilen Prof. Dr. Senih Yazgan da 2020 yılında ve 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde pandeminin en belirgin unsur olduğunu belirterek, 2021 yılının son 6 aylık döneminde de aşılamaya rağmen pandeminin etkisini sürdürdüğünü söyledi. Pandeminin gıdaya olan talebi arttırdığını ve bu artan talepten Türkiye’nin de payını alarak ihracatın 2021 yılında da arttığını vurgulayan Prof. Dr. Yazgan, “UYMSİB olarak, 2021 yılında ihracatımız, 2020 yılına göre yüzde 9,1 artışla 159,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2021 yılında Birlik üyeleri, 100’e yakın ülkeye ihracat yaptı. Covid 19 pandemi süreci bizlere sağlıklı ve güvenilir gıdanın önemini bir kez daha gösterdi. UYMSİB olarak 2022 yılı ihracat hedefimiz 175 milyon dolar. Gıdaya olan talebin devam edeceğini ve ihracatımızın artacağını bekliyoruz” dedi.