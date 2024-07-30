Yasaklanan baraj, göl ve kanallara giren 34 kişi 70 bin lira ceza ödeyecek
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, boğulma vakalarının engellenmesi amacıyla yasaklanan baraj, göl ve kanallara giren 34 kişiye 69 bin 768 lira para cezası uygulandığını duyurdu. Aynı konudaki denetimlerin artarak devam edeceğini ifade eden Şıldak, "Yasaklama kararına uyalım, çocuklarımızın buralarda suya girmesini izin vermeyelim" ifadesini kullandı.
AA
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Vali Şıldak, boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla valilik tarafından yayınlanan genelge gereğince emniyet ve jandarma ekiplerince yapılan denetimlerin etkin bir şekilde devam ettiğini belirtti.