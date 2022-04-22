Yaşar Makina, 5 yıl içinde 50 milyon dolar ihracat hedefliyor

Müberra TAŞÇI



SAMSUN - Çeltik ve Pirinç işleme makinaları üreten Yaşar Makine, üretiminin yüzde 70’ini 65’den fazla ülkeye ihraç ediyor. Samsun’un İlkadım ilçesine yaptıkları yeni tesiste robotik sistemlere entegre edilmiş otomatik tezgahlar kullanacaklarını söyleyen Yaşar Makine Metal Sanayi ve Ticaret Şirketi Genel Müdür Seyit Ahmet Polatcan, bant usulü sistemlerle üretim hatlarını daha hızlı hale getireceklerini dile getirdi.

Kurdukları tesisle üretim kapasitesini yüzde 200 büyütme kararı aldıklarını söyleyen Polatcan, “Samsun’un Terme ilçesinde kurulu fabrikamızda taleplere cevap vermekte zorlandığımızı fark ettik. Biz de yeni olasılıkları ve fırsatları görüp büyümeye odaklanan bir şirket olarak alan kapasitemizi yüzde 100, üretim kapasitemizi de yüzde 200 büyütmeye karar verdik. Öz kaynaklarımızla inşa ettiğimiz 30 bin metrekare kapalı alana sahip tesiste, robotik sistemlere entegre edilmiş otomatik tezgahlar kullanacağız ve bant usulü sistemlerle üretim hattımızı daha hızlı hale getireceğiz. Yeni tesisimiz ise üretim hattı tamamıyla ihracata dayalı ve otomasyon sistemiyle kuruluyor. Böylelikle var olan istihdamla daha fazla üretim yapabileceğiz. 300 kişi ile ayda 500 makine yaparken, aynı istihdam kapasitesiyle bu sayıyı ayda bin makine imal eder hale getireceğiz. Üretim kapasitesini de artırarak küresel olarak sektörde daha fazla söz sahibi olmak istiyoruz” diye konuştu.

“İhracat yaptığı ülke sayısını 65’ten 100’e çıkarmayı hedefliyor”

Yeni tesisleriyle birlikte ihracat yaptıkları ülke sayısını 100’e çıkarmayı hedeflediklerini belirten Polatcan, “Yeni tesisimizde ilk 5 yılda ihracat yaptığımız ülke sayısını 65’ten 100’e çıkarmak gibi bir hedefimiz var. Yılda ortalama 15 milyon dolar ihracat yapıyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde ise bu rakamı 50 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bütçemizin önemli bir kısmını Ar-Ge çalışmalarına ayırıyoruz. Ürettiğimiz makinelerin pazara çıkmadan önce ömür testleri ve kalite kontrolleri yapılıyor. İşlenecek ürün kalitesi test edilerek, standart prosesler veya ürüne dayalı özel prosesler oluşturulup nihai ürünün en verimli bir şekilde işlenebilmesini sağlanıyor. Ürünlerimizi bir yıl boyunca kendi fabrikamızda gerçekleştirdiğimiz testlerden sonra hata riskini minimize ederek pazara sunuyoruz. Bu kapsamda makinelerin performans, kapasite, verimlilik ve dayanıklılık testlerini gerçek ürün akışı sürecinde işlemek için Edirne’nin İpsala ilçesinde pirinç fabrikasını kurduk” şeklinde konuştu.

Yeni nesil makineleri dünya pazarına sunuyor

İhracat yaptığı ülkelerle ilgili konuşan Polatcan, sözlerine şunları ekledi: “İnşaat, gıda, yenilebilir enerji, akaryakıt, turizm ve dış ticaret gibi 10 ayrı sektörde faaliyet gösteriyoruz. Ancak ana faaliyet kolumuz makine imalatı. Teknolojiyi takip ederek yeni nesil makinaları üretip dünya pazarına sunuyoruz. Üretimimizin yüzde 70’ini yurtdışına ihraç ediyoruz. Kurulduğu yıllardan itibaren sürekli kendini yenileyen şirketimiz bugün başta Asya, Avrupa, Latin Amerika, Ortadoğu ve Afrika bölgelerinde olmak üzere 65'ten fazla ülkeye makine gönderiyor. Türkiye içinde sektörde üretici olarak bir rakibimiz yok.”