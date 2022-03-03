Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Yaşar Üniversitesi “Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmeler Hakkında Yönerge”de belirtilen kıstasları yerine getirmiş olmak kaydıyla, Mühendislik, İletişim, Hukuk ile Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde istihdam edilmek üzere 5 öğretim üyesi alacak.

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