Yaşar Üniversitesi, yenilikçilik endeksinde ilk 5’e girdi

İZMİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı TÜBİTAK’ın (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ) düzenli olarak yayımladığı ‘Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde vakıf üniversiteleri arasında 2021 yılında 5’nci olduklarını vurgulayan Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, ‘’Kurumumuz, genlerinde bulunan yenilikçilik ve girişimcilik ruhunu öğrencilerine aktararak onları geleceğe hazırlıyor’’ dedi.

Kurumsal genlerinde bulunan yenilikçilik ve girişimcilik ruhunu, öğrencilerine aktararak onları geleceğe hazırladıklarını ifade eden Ahmet Yiğitbaşı, elde ettikleri başarıda akademik yayınlarının yanı sıra Araştırma ve Yenilikçilikten Sorumlu Rektör Yardımcılığı, Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi (BTTO), Minerva Kuluçka Merkezi, Proje Destek Ofisi (PDO) ile AB Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin gerçekleştirdiği çalışmaların önemli yeri olduğunu söyledi.

Yiğitbaşı sözlerini şöyle sürdürdü: “Şirketlerin ve üniversitelerin iş birliği içinde olması gerektiğine inanıyoruz. Çeşitli projeler ile gençlerimizi mezun olmadan önce şirket yapılarını tanımaları ve iş hayatı hakkında bilgi sahibi olmaları için yönlendiriyoruz. Teorik bilgilerini pratiğe dökme şansını iş hayatına başlamadan üniversitede edinmiş oluyorlar. Onlara, cesaretle yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak bir eğitim veriyoruz. Analitik düşünebilen, toplumsal sorumluluk bilinciyle sorun çözme berecileri gelişmiş ve katma değer yaratabilen, inovatif bireyler, öğrenciler, insanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz.”

İşbirliklerimizi sürüyor

Ahmet Yiğitbaşı, TÜBİTAK’ın Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde son 5 yıldır üst üste yer aldıklarını belirterek, yurt içinde ve dışında birçok kurumla iş birliği içinde olduklarını vurguladı. Bu nedenle öğrencilerine önemli fırsatlar sunduklarını açıklayan Yiğitbaşı, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Girişimcilik Merkezi İzmir ve Karşıyaka Belediyesi Kolektif Girişimcilik Merkezi’nin faaliyetlerine, söz konusu kurumların sürdükleri projelerin değerlendirilmesinden girişimcilerin eğitimine kadar birçok konuda destek sağlıyoruz. Kentimiz için sergilenen çalışmalara bilimsel üretim gücümüzle katkı sağlamaya devam ediyoruz. Örneğin, kent sorunlarına girişimciler ile birlikte sürdürülebilir çözümler getirmek amacıyla İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ve Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş ile birlikte KOSGEB Destekli Kuzey İzmir Teknoloji Geliştirme Merkezi’ni hayata geçirdik. Ayrıca, 6 yıldır düzenlenen ‘Girişim Kampı’ serilerimizle uluslararası ölçekte ses getiren profesyoneller ile girişimcileri buluşturuyoruz” dedi.