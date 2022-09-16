Yaşayan Miras Ulusal Çini ve Seramik Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

Burcu SUNA



KONYA - Selçuklu Belediyesi’nin, Ahilik Haftası kapsamında ecdadın kadim bir geleneği olan çini sanatını gelecek nesillere tanıtmak ve bu sanatta farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği “Yaşayan Miras II. Ulusal Çini ve Seramik Yarışması”nın ödül töreni Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Kaşi, Evani ve Seramik kategorisiyle 92 eser

Selçuklu'nun kültür ve sanat medeniyeti olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Selçuklu demek medeniyet demek, Selçuklu demek sanat demek, Selçuklu demek kültür demek, bunu her platformda ifade ediyor, dile getiriyoruz. Çini ve seramik sanatı ise Selçuklumuzun vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Bu alanda uzun zamandır çalışmalar yürütüyoruz. 1997 yılında kurulan çini ve seramik atölyemizde şu an, alanında uzman 5 sanatçımız ile Selçuklu döneminden günümüze kadar ulaşan eserlerin araştırmasını ve uygulamasını yapıyoruz. Atölyemizde, tasarımından üretimine kadar çini ve seramik sanatının tüm aşamalarını gerçekleştiriyoruz. Yine atölyemizin dışında Ahmet Keleşoğlu Sanat ve Tasarım Atölyemizde de çocuklarımıza eğitimler veriyoruz” dedi.

30 eser ödül aldı

2013 yılında Cumhurbaşkanlığı himayesindeki "Yaşayan Miras" çalışmaları ile dünyadaki tüm Selçuklu eserleri toplanarak bir kültür hizmeti olarak kullanıma sunulduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Bizler de bu hizmete katkıda bulunmak amacıyla geçtiğimiz yıl ilk defa Yaşayan Miras Çini ve Seramik Yarışmamızı düzenlemiştik. Bu yıl ise bu yarışmamızın ikincisini büyük bir katılımla gerçekleştirdik. Türkiye’nin dört bir yanındaki sanatçılarımız büyük bir teveccüh göstererek yarışmamıza 92 eser ile katılım sağladılar. Kaşi, Evani ve Seramik kategorilerindeki yarışmamıza katılım sağlayan sanatçılarımız, üretim aşamasında istedikleri tüm teknikleri kullanarak Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu dönemlerini yansıtan, her biri çok nadide, çok özgün ve çok önemli eserler ortaya çıkardılar. Tabi bu eserlerin içerisinden elbette bir seçim yapmak gerekiyordu. Jüri heyetimiz de çok titiz bir çalışmayla seçimlerini yaparak her bir kategoride 10, toplamda ise 30 eseri ödül almaya layık gördüler. Sanatçılarımıza bu yarışmamızda toplam 150 bin TL ödül vermiş olduk” diye konuştu.