Yasin Tekstil, 40 milyon TL’lik yatırımla istihdamını artıracak

Hilal SÖNMEZ



SİVAS - Sivas’taki mevcut üretim tesisin bulunduğu alanda inşaat çalışmaları başlayan proje tamamlandığında, bin kişiyi istihdam edecek. Projenin yılsonuna kadar hayata geçmesi bekleniyor.

Yasin Tekstil İşletme Müdürü Turan Veske, “Büyümeyi her anlamda önemsiyoruz. Yeni yatırımlarımızı, tüm iş süreçlerimizi teknoloji odaklı halde güncel tutarak destekliyoruz” dedi. Endüstri 4.0 prensiplerini de baz alarak üretimde dikim verimliliğini artıracak Artificial İntelligence yazılımı geliştirdiklerini belirten Veske, müşterilerin kataloglardaki ürünleri daha detaylı inceleyebilmeleri için de Adjusted Reality çalışmaları yürüttüklerini dile getirdi.

Temelini attıkları yeni yatırımla entegre tesis kurarak 1000 kişiye istihdam alanı oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Turan Veske, şu anda Sivas’ta üretim tesisinin bulunduğu 42 bin metrekarelik alana, 2 etaptan oluşan proje için temel attıklarını belirtti. Veske, “Birinci etapta 15 bin 660 metrekare kapalı alanı bulunan, ikinci etapta ise 3 bin 600 metrekare kapalı alanı bulunan tesislerimizin inşaatları devam ediyor. Proje kapsamında 19 bin 260 metrekarelik alanımızda 1000 kişiye istihdam sağlayacağız. Bu tesisimizde kesim, baskı, dikim, ütü ve paket süreçlerinin bir arada bulunacağı entegre bir sistem yer alacak. Ayrıca bu tesisimizde yeni bir Ar-Ge Merkezi bulunacak. Fizibilite çalışmalarımız sonucunda iki etaplı projemiz 35 ile 40 Milyon TL arası bir bütçe ile gerçekleşecek. Projemizi bu yıl sonuna kadar hayata geçirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Pek çok markanın ihracatını yapıyor

Tekstil ve ev giyimi alanında faaliyet gösteren Yasin Tekstil, hem kendi markasını hem de lisansörlüğünü yaptığı pek çok markanın ihracatını gerçekleştiriyor. Arnetta ve RolyPoly markalarının 21 ülkeye ihracatını yapan firma, Disney, Us.Polo ve Worner Bross markalarının yanı sıra Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi spor kulüplerinin de Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerinin üretim, satış ve lisans haklarını bünyesinde bulunduruyor. Orta vadede yurtdışında e-ticaret depoları kurarak tüketiciye direk ulaşmayı hedefleyen Yasin Tekstil, üretim aşamasında da yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarıyla sektöründe öne çıkıyor.