Yatağan Belediyesi 8 adet daire satacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Yatağan Belediye Başkanlığı, 8 adet daireyi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık artırma ile satışa sundu.

İhale, 17 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 14.00’te, her daire için ilandaki yazılı sırasıyla Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacak. İhale ile ilgili şartname, her gün mesai saatleri içerisinde Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilecek.

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