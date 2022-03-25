Yatağan Belediyesi iki taşınmazı kiraya verecek
Mülkiyeti Yatağan Belediyesi'ne ait olan 2 adet taşınmaz 3 yıllığına kiraya verilecek.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, mülkiyeti Yatağan Belediyesi'ne ait olan Deştin Mahallesi, Deştin Sokak,162 ada 6 parselde bulunan mesken vasıflı taşınmaz ile Cumhuriyet Mahallesi 165 Sokak Numara:3/F adresinde, 208 ada 1 parselde kayıtlı bulunan manav işyeri açık teklif usulü ile ihale edilerek 3 yıllığına kiraya verilecek.