ADANA - TÜRKONFED yönetim kurulu üyesi de olan Sönmez, iş dünyasının yaşadığı sıkıntıları aktarırken pandemi sürecinin işletmeleri zor durumda bıraktığını kaydetti, hükümetin aldığı kararlar ile sorunun çözümüne gayret ederken, Türk iş insanının da mücadeleci yapısıyla, ekonominin ‘belki de çok daha kötü noktalara’ gitmesini engellediğini ifade etti.

Kredi limiti sorunu



Mevcut durumda en önemli sorunun finansa erişim noktasında yaşandığının altını çizen Sönmez, “Finansa erişmede özellikle küçük işletmeler zorluk yaşıyor. Türk KOBİ’lerinin öz sermayesi çok düşük. Yatırım yapacağı zaman, makine teçhizatına, teknolojiye, Ar-Ge’ye, pazarlamaya yapacağına, daha fazlasını, fabrika binasına, arsasına yapmak zorunda kalıyor. Bu işin uzun vadeli kredi çözümünü bir türlü sağlayamadık. 10 milyonluk yatırım yapmak isteseniz, bankalardan alacağınız kredi işletme kredisi olur, yatırım kredisinin adı var kendisi yok” diye konuştu.

Sönmez, teminata dayalı bir kredi sistemi olduğunu belirtirken “Dört yıl önce fabrikasının değeri bankanın ekspertiz çalışmasına göre 10 milyon lira olan, fakat bugün bu değer 8 milyon liraya düşmüş işadamının, 10 milyonluk kredi limiti de 8 milyona düşürülüyor. İş dünyası buna benzer konularda şu anda ciddi problem yaşıyor” dedi.

İşletme ömrü kısalıyor



Sanayicinin kendini güvende hissetmesi gerektiğine dikkat çeken Sönmez, “Ekonomi ve demokrasi birbirinden ayrılmaz iki parça. Öngörülebilirliğin mutlaka sağlanması lazım. Dolar burada mı kalacak, aşağı mı düşecek, yukarı mı çıkacak, bilmiyoruz. Bu durum ne yazık ki sanayicimizin yatırım noktasında en büyük engeli” dedi. Türkiye’de firmaların işletme ömrünün 11-12 yıl olduğunu dile getiren Sönmez, pandeminin yol açtığı sorunlar nedeniyle bu sürenin daha aşağı inebileceğini belirtti, “Yüzlerce işletme kapanabilir. Bunların görülüp, şimdiden bir çözüm paketinin mutlak suretle hazırlanması lazım” uyarısında bulundu.