Yatırım talepleri artan Adana’da yeni sanayi alanları kurulacak

Eray ŞEN

ADANA - Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, mevcut OSB’lere pandemi sonrası için yoğun talep aldıklarını ancak yeni yatırım yeri kalmadığını söyledi. Adana’da 15 yeni organize sanayi bölgesi ve küçük sanayi sitesi kurulması için Adana Valiliği koordinasyonunda kentin tüm paydaşlarının seferber olduğunu vurgulayan Kıvanç, “Yakın gelecekte bu üretim üslerinin faaliyete geçmesi ile Adana üretimle dönüşen ve kalkınma yolunda dev atılımlar yapan bir kent olacak” dedi.

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, ilin 2020 ihracat rakamlarını ve yakın dönem hedeflerini değerlendirdi. Adana’nın, geçen yıl ihracat pazarlarında tekstil, kimya ve tarım ürünleriyle etkili olduğunu, toplam 1 milyar 839 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirten Kıvanç, “İhracat hacmini en çok artıran sektörler savunma ve havacılık, diğer sanayi ürünleri ile hazır giyim oldu. Ülke bazında en fazla Irak, Almanya ve Hollanda’ya ihracat gerçekleştiren Adana, en fazla ihracat yaptığı ilk 20 ülke içinde 9 ülkenin pazarında önemli artışlar yakaladı” diye konuştu.

Sektör bazında tekstilin 298.7 milyon dolar ile birinci, kimyevi maddeler ve mamullerinin 297 milyon dolar ile ikinci, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamullerinin 244 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldığını açıklayan Kıvanç, “Diğer sektörlerden hazır giyim ve konfeksiyon 218.2 milyon dolarlık, yaş meyve ve sebze 122 milyon dolarlık, mobilya kağıt ve orman ürünleri 112.1 milyon dolarlık, su ürünleri ve hayvansal mamuller 105.5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi” bilgisini verdi. Adana olarak 2020 yılında 1 milyar 839 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini dile getiren Kıvanç, şöyle devam etti: “İhracatta hedef olarak koyduğumuz rakamların gerisindeyiz. Geçen yıl yaşadığımız pandemi bunda en büyük etkiye sahip. Bazı sektörlerde talep azalması yaşandı. Bu da ihracatımızı beklediğimiz ölçüde artırmamızı engelledi. Hiç kuşkusuz ki bu ihracat rakamları Adana’nın mevcut potansiyelini yansıtmıyor. İhracata daha fazla odaklandığımız takdirde mevcut potansiyelimizi değerlendirip hedefe ulaşacağımız inancındayım. 2021’de çalışmamız gereken en önemli konular; teknolojik dönüşümü sağlayarak dışa bağımlılığı azaltmak ve verimliliği artırarak ihracata odaklanmaktır.”

“Adana üretimle dönüşen bir kent olacak”

Planlanan yeni üretim üslerine değinen Kıvanç, katma değeri yüksek tarımsal üretim ile tasarım üstünlüğüne sahip, teknoloji yoğun sanayi ürünlerinde öne çıkmayı hedefleyen Adana’da, modern ve güvenli üretim merkezlerinin hayata geçirilmesi için yürütülen planlamaların tamamlandığını, birçoğunda çalışmaların başladığını ifade etti. Kıvanç, bu çalışmalarla ilgili şunları kaydetti: “Yakın gelecekte Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, Ceyhan Karma OSB, Kimya İhtisas OSB, Varlık Fonunun Kuracağı Rafineri Tesisi, Gıda İhtisas OSB, Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB, Su Ürünleri OSB, AOSB 4. Genişleme Alanı, Tekstilkent, Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi, Mahrukatçılar Sitesi, Mobilyacılar Sitesi, Gıda Toptancıları Sitesi, Matbaacılar Sitesi ve Hurdacılar Sitesi’nin kurulmasıyla Adana üretimle dönüşen ve kalkınma yolunda dev atılımlar yapan bir kent olacak. Yapılan projelerin tamamlanması ve mevcut potansiyeli ile birlikte Adana ihracatta Türkiye’nin hedeflerine en çok katkı yapan illerin başında gelecektir. Halen çalışan OSB’lerimizde yeni yatırımcılar yer bulamıyor. Pandemi sonrası için yoğun bir yatırım talebi var.”

Sanayi Kampüsü inşa ediliyor

Adana sanayisinin dönüşüme katkı sağlayacak Sanayi Kampüsü Projesi’nin inşaatına başladıklarını dile getiren Zeki Kıvanç, ADASO olarak hayata geçirdikleri Sanayi Kampüsü projesi ile firmaların üretim verimliliklerini artıracaklarını belirtti. Kıvanç şu bilgileri verdi: “İnşallah çok kısa bir sürede tamamlayıp 2021 yılında faaliyete alacağız. Burada firmalarımızın üretimde verimliliklerini nasıl artıracaklarını anlatacağız. Model fabrikamızda uygulamalı olarak göstereceğiz. Arkadaşlarımız birçok firmamıza danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Geçtiğimiz yıl destek verdiğimiz bazı şirketlerimiz küçük değişikliklerle 20 milyon TL’lik verimlilik artışı sağladı. Bunu bütün üyelerimize yaygınlaştıracağız. Adana verimli üretimin, inovasyonun, yeşil üretimin merkezi olacak.”