Yatırımlar, ‘Modern İnegöl’ için hız kazandı

Esra ÖZARFAT



BURSA- Kentin özellikle turizm değerini arttıracak projeler hayata geçireceklerini dile getiren Başkan Alper Taban, planladıkları projeler için çalışmalara başladıklarını aktardı.

İlk sırada yeni Belediye Hizmet Binası ile Kent Meydanı’nın yer aldığını belirten Taban, ayrıca bir diğer büyük proje olan Millet Bahçesi’nin de hayırsever işadamı Mehmet Yıldız’ın desteği ile ilçeye kazandırılacağını söyledi. İlçenin önemli gelir kaynaklarından hayvancılık ile ilgili de ihtiyaç duyulan modern bir hayvan pazarının kurulması için çalışmalara başladıklarını duyuran Taban, ayrıca vizyon projelerden olan Kanal İnegöl Projesi ile ilgili de bilgi verdi. Alper Taban, “Şehrimiz için yeni bir cazibe noktası oluşacak burada. Bir yıl içerisinde kademe kademe işler planlandığı gibi yerine getirilecek. Derenin etrafında vatandaşlarımızın istifade edebileceği, bizim rekreasyon ya da donatı alanları olarak ifade ettiğimiz alanlar oluşacak. İçerisinde spor yapabilme imkanları, yürüyüş yapabilme, bisiklet yollarımız gibi ya da kamelyalarımızda vatandaşlarımızın oturup dinlenebildiği, içerisinde güvenli spor yapılarının bulunduğu alanlar oluşacak” dedi.

DOSTUM, kamp turizmine açılacak

Doğa Sporları ve Turizm Merkezi’nin (DOSTUM) geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yürüttüklerine işaret eden Alper Taban, hazırlanan master planla DOSTUM’un bölgenin yeni çekim merkezi olacağını bildirdi. Taban şunları söyledi: “Uzun vadede içerisinde; havuz, restoran, piknik alanı, spor alanı, havacılık kulübü, Hangar Çocuk Merkezi, kafeterya ve konaklama alanları, su sporları kulübü, macera parkı, doğa parkuru, kamp alanları ile su ve ışık gösteri alanlarının olmasını hedeflediğimiz 250 dönümlük DOSTUM Merkez’inde, yeni bungalov evlerimiz yükselecek. Alan durumuna göre 7 veya 8 bungalov evin yapılacağı DOSTUM, ilerleyen yıllarda master plan üzerinden yapılacak düzenlemelerle bölgenin parlayan yıldızı ve turizmin gözdesi haline gelecek. Bir spor merkezi olma özelliğinin yanında doğayla iç içe bir kamp alanı, ailelerin keyifli zaman geçirdiği bir piknik alanı ve su sporları için önemli bir merkez olacak.”

Yeni İnegöl’ün altyapısına 395 milyon lira

İnegöl’ün depreme dayanıklı modern konutlarla geleceğe taşınması amacıyla planlanan ‘Yeni İnegöl Projesi’ ile ilgili de çalışmalar başlatıldı. Bölgede 12 yıl önce TOKİ tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde bugün 3 mahallede 31 bin kişilik bir nüfus yaşıyor. 12 bin dönüm alanı kapsayan yeni İnegöl projesiyle bölgede 200 bin nüfus planlanıyor. Kanalizasyon ve yağmursuyu gibi altyapıyı ilgilendiren konularda toplamda 395 milyon liralık çalışma yapılacak. Yeni İnegöl bölgesi için planlanan 40 kilometrelik yeni imar yolları kapsamında ilk etapta 11 kilometrelik alanda kazı dolgu çalışmaları da halen devam ediyor. Başkan Alper Taban şu değerlendirmeyi yaptı: “İlçemiz bu yıl itibariyle aldığı 7 bin 500 kişilik ilave göç ile 281 binlik bir nüfusa erişti. Ekonomik anlamda da çok aktif ve dinamik bir bölge. Ancak şehrin yerleşik bölgesinde giderek sıkışmaya başladığımız aşikar. Derhal bizim yeni İnegöl dediğimiz yeni imar bölgesini açarak orada yeni merkezler oluşturarak yükü oraya da kaydırmamız gerekiyor.”

Belediyeden akademisyenlere destek

Akademik Destek Projesini hayata geçiren İnegöl belediyesi, İnegöl ile ilgili akademik çalışma yapacak olan öğrencilere 3 bin 500 lira ile 6 bin lira arasında maddi yardım ve konaklama, ulaşım, rehberlik gibi imkanları sunulacak. Göreve geldiğinde İnegöl ile alakalı ne kadar akademik çalışma yapıldığı noktasında araştırma yaptığını ve 200 civarında yayınlanmış bildiriye ulaştığını kaydeden Belediye Başkanı Alper Taban, “Ulusal Tez Bankasında bunlar yayınlanıyor. Bu günden sonra da bunların artarak devam etmesini istiyoruz. Öğrenci kardeşlerimiz hangi üniversitede olursa olsun konu başlığı İnegöl olmak kaydıyla, altındaki konu başlığını alanı ve branşına göre kendisi seçebilir. Bu alanda İnegöl’e dair araştırma yapmasını arzu ediyoruz. Bu bizim için çok kıymetli” dedi.

Dijital değişim ve dönüşüme odaklandı

Belediye çalışmalarında dijital değişim ve dönüşüm yatırımlarına odaklandıklarına dikkat çeken Alper Taban, Türkiye’nin en hızlı ve kolay ulaşılan kurumu haline geldiklerini ifade etti. Bu kapsamda hayata geçirdikleri ve 7/24 hizmet veren Çözüm Merkezi ile 8. Halkla İlişkiler Çalışmaları Ödülü’ne layık görüldüklerini hatırlatan Taban, ayrıca kurum içi eğitimlere de devam ettiklerini aktardı. Alper Taban, “İnegöl Belediyesi olarak katılımcı belediyecilik anlayışıyla pek çok alanda ortaya koyduğumuz farklılıkla, vatandaşımızı da şehrin yönetimine ortak ediyoruz. Bu amaçla 7/24 hizmet sunan Çözüm Merkezimizi, günün şartlarına uygun şekilde güncelledik. 153 hattı üzerinden belediyemize ulaşmak isteyen vatandaşlarımız bugün en fazla 5 saniyede Çözüm Merkezimizin güler yüzlü personeliyle iletişime geçebiliyor. Vatandaşlarımızın tüm sorun, talep ve önerileri bu merkezde toplanırken, iş dağılımı da ilgili müdürlüklere buradan yapılıyor. Fotoğraf ve video şeklinde şikâyetlerin, önerilerin iletilebildiği bu kanal ilçe halkımızın son dönemde beğenerek kullandığı ve çokça tercih ettiği ulaşım kanallarından biri haline geldi” dedi.

Taban, ayrıca Kaizen Enstitüsü ile işbirliği yaparak yaklaşık bir yıl sürecek olan ‘Yalın Belediyecilik’ eğitimlerine başladıklarını dile getirdi.