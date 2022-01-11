“Yatırımların hareketlenmesi için TL’de istikrar şart”

Ayşe KAYTAN UÇAK



ESKİŞEHİR - Eskişehir Genç İşadamları Derneği (ESGİAD) Başkan Vekili Kerem Toparlar, Türk Lirası’ndaki oynaklığın yatırımcıya güven vermediğini belirtti. Toparlar, yatırımları hareketlenmesi ve yatırımcıların önünü görebilmesi için TL’nin stabil tutularak, siyasi çalkantılara son verip yeniden demokratikleşme adımlarının atılması gerektiğine dikkat çekti. 2001 ile 2009 yıllarını kapsayan dönemde dolar kurunun ortalama 1,5 TL düzeyinde olduğuna, bu süreçte TL’nin yüzde 20 oranında değer kazandığına işaret eden Toparlar, “Bu süreçte ihracat 36 milyar dolardan 132 milyar dolara yükseldi. Bu 8 yıllık süreç bize ihracat artışının sadece TL’nin değer kaybetmesi ile olmayacağını açık bir şekilde gösterdi. Şu an TL’de ciddi bir oynaklık var. Yatırımcı güven duyamıyor. Üstelik yatırım konusu sadece para politikalarıyla ilgili değil. Bahsi geçen süreçte Cumhuriyet tarihinde görülmemiş sivilleşme, demokratikleşme emareleri vardı. Bugün yatırımı hareketlendirmek istiyorsak hem TL’yi stabil tutup önümüzü görmeli hem de siyasi çalkantılara son verip yeniden demokratikleşme adımları atmamız gerekiyor” diye konuştu.

Dolar kurunda geçtiğimiz ay yaşanan ani düşüşten dolayı ciddi zararların oluştuğunu aktaran Kerem Toparlar, şunları söyledi: “Sanayici hammaddesini dolar kuru 18 TL düzeyindeyken almışken, nihai ürününü 11 ila 12 TL üzerinden satmak zorunda kaldı. Hatta artışın devam edeceğini öngören ve üç, dört aylık bağlantılarını yüksek dolar kurundan yapan pek çok sanayici var. Kısa vadede yatırım beklenmesi şu durumda pek olası gözükmüyor. Öncelikle TL’ye olan güvenin yeni ekonomik modelle yeniden tesis edilmesi gerekiyor.”

“Kripto yasası iyi düşünülmeli”

Son günlerde gündemde olan kripto yasası konusunda hükümetin izlediği tavrı olumlu bulduklarını belirten Kerem Toparlar, “Zamanın ruhunu iyi okumalı, dünyaya ayak uydurmalı ve bu treni kaçırmamalıyız. Kripto gelirlerinin vergilendirilmesi demek bu işin resmi olarak tanınması anlamına gelir ki, bu son derece iyi bir gelişme. Fakat bunu yaparken analizini iyi yapmak gerekiyor. Burada büyük bir fırsat var ve doğru adımlar atılırsa Türkiye bu konuda öncü olabilir. Dünya üzerinde enflasyona tepki olarak sermayeler ve diğer emtialar hızlı bir şekilde kripto varlıklara kayıyor. Rahatsızlık yaratacak fahiş vergiler yerine kripto kullanımını yaygınlaştıracak adımlar atılırsa bu sermaye rahatlıkla Türkiye’ye çekilebilir. Şu bir gerçek ki gelecekte kripto varlıklar önemli bir rol oynayacak ve biz sağlam adımlar atarsak bu işten karlı çıkan bir ülke olabiliriz” ifadelerini kullandı.