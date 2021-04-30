Yatla denize açılmak Antalya’da yasak, Muğla’da serbest

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan Tam kapanma kararıyla ilgili Antalya Valiliği de il genelinde denizlerdeki uygulamalar konusunda düzenleme yaptı. Tam kapanma tedbirleri kapsamında 29 Nisan 2021 saat 19.00 başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi saat 05.00 da bitecek olan kısıtlamalarda, Antalya’da gezinti/tenezzüh tekneleri, ticari yatlar ve benzeri ticari faaliyetler yasaklandı. Yasağın, Türkiye’de turizm maksadıyla bulunan yabancılara hizmet verenleri de kapsadığı belirtildi.

Antalya Valiliği’nin denizlerdeki uygulama kararları şöyle: “Özel tekneleri ile liman/marinalarda kısıtlamayı geçirecek vatandaşların, kısıtlama başlamadan önce denize açılmak ve Harekat merkezine ya da en yakın SG botuna bilgi vermek suretiyle, belli bir koyda bulunabilecek ve kısıtlamayı denizde geçirebilecek, ya da liman / marinalarda teknesinde kalabilecek. Belli bir koyda bulunacak teknelerden mücbir sebeple dönmek zorunda kalan tekneler limana dönebilir ve mücbir sebebini SG personeli gözetiminde gidermesini müteakip karşıladıkları limandan çıkarak belirttiği koya gidebilirler.

Kısıtlamayı denizde geçirecek teknelerin yerleşim yerlerinin önündeki koylarda bulunmasına müsaade edilmeyecektir. Özel tekneler üzerinde bulunan lastik bot/vasıtaların sahillere gidip gelmesine de müsaade edilmeyecektir. Kısıtlamadan önce denize açılan ve mücbir sebepten (yemek ve yakıt gibi sebepler mücbir sebep sayılmayacak, arıza, sağlık, hava/deniz şartları gibi sebepler sayılabilecektir) limana dönen teknelerdeki şahısların liman/marinayı terketmemeleri tebliğ edilecek, ayrılmak isteyenler mülki amirlerden izin talep ederek gerekli izinleri aldıktan sonra limanı terk edebileceklerdir. Teknelerin mücbir sebepleri bahane ederek bir kaç günde bir liman giriş/çıkışı yapmasına müsaade edilmeyecektir.”

Buna karşın Muğla’da ise tam tersi bir uygulamaya gidildi. Muğla Valiliği’nin özel teknesi olan vatandaşlarla ilgili aldığı kararda şöyle denildi: “Kamaralı tekneler konut olarak değerlendirileceğinden, bu teknelerde halihazırda ikamet eden şahısların tekneleri ile denize çıkabilmelerine, koylarda bulunabilmelerine, ayrıca zorunlu hallerin oluşması halinde (sağlık sorunu, tekne arızası, olumsuz hava koşulları, temel gıda ihtiyaçları, atık transferi vb. ) teknelerin liman ve marinalara giriş çıkış yapabilmelerine izin verilecek. Turistik faaliyetler için geçici/kısa süreli ülkemize gelen yabancı turistler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduklarından yolcu motorları / taksi botların, muafiyet kapsamındaki yabancı turistlerin bir yerden başka bir yere ulaşımının sağlanabilecek. Turizm sezonu hazırlık kapsamında marina, çekek yerlerinde yapılan bakım/onarım, denize indirme faaliyetleri ve bu kapsamda deniz yoluyla yapılan intikaller kısıtlama süresince serbest oacak.”