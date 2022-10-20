Yavuz Makina, yeni ürünlerini görücüye çıkardı

Müberra TAŞÇI



ÇORUM - Tüketicilerin olmazsa olmazı ve pandemi sürecinden sonra önemli bir ivme yakalayan ambalaj sektörü, hız kesmeden ihracat rekoruna koşuyor. Her yıl ambalaj sektörünün önemli markalarını ve sektör profesyonellerini bir araya getiren, gıda ve gıda dışı tüm endüstrilerin çözüm arayışları için bölgenin önemli buluşma noktası Food-Tech ve Avrasya Ambalaj İstanbul Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı, 12-15 Ekim tarihleri arasında 27. kez Tüyap İstanbul'da gerçekleştirildi. Reed Tüyap Fuarcılık A.Ş. ve Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) iş birliğiyle düzenlenen Avrasya Ambalaj Fuarı'nda 13.000'i yabancı olmak üzere toplam 130 ülkeden 72.000 profesyonel ziyaretçi ağırlandı. Katılımcı ve ziyaretçiler sayısız iş anlaşmasına imza atarken, Avrasya Ambalaj Fuarı sektörün ihraca potansiyeline de önemli katkı sağladı.

Fuarda yeni ürünlere büyük ilgi

Çorum’dan 30’u aşkın ülkeye otomasyon makineleri ihraç eden Yavuz Makine, fuara yeni ürünleriyle katıldı. Fuarla ilgili açıklamalarda bulunan Yavuz Makina Genel Müdürü Enes Yavuz, “İstanbul’da gerçekleştirilen Avrasya Ambalaj Fuarı’nda bu yıl makina parkuruna yeni katılan YM/DK150, YM/PRO ve YM/XPR ürünlerimizin tanıtımını gerçekleştirdik. 1100 'den fazla katılımcıya ev sahipliği yapan fuara ilgi çok büyüktü. Ziyaretçilerin ise ürünlerimize olan ilgi alakası bizi çok mutlu etti. Katılımcı ve ziyaretçilerimize teşekkür ederiz. 4 gün süren fuarı dolu bir şekilde geçirdik. Fuarların her zaman faydalı olacağını düşünüyoruz. Bundan sonra da çalışma ve projelerimize tam gaz devam edeceğiz” dedi.