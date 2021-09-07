Yavuz Makina’dan 30’u aşkın ülkeye makine ihracatı

Müberra TAÇŞI

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Çorum’dan 30’u aşkın ülkeye otomasyon makineleri ihraç eden Yavuz Makina pandemiden olumsuz etkilenmemek için en geç 2 yıl içerişinde yeni bir tesis kurarak ürün skalasını genişletmeyi hedefliyor.

Yavuz Makina Genel Müdürü Enes Yavuz, “2020 yılında hedeflediğimiz büyüme oranlarına başarıyla ulaştık. Kurduğumuz yeni fabrikamızla beraber üretim kapasitemizi arttırarak büyük bir adım atmış olduk. 2021 yılında ise küresel açıdan büyük bir kriz yaratan pandemiden etkilenmemek adına önemli adımlar atıyoruz. Özellikle şu anda yeni kurduğumuz fabrikamıza ve halihazırda var olan fabrikamıza yeni makine takviyeleri yaptık. Vizyonumuzu genişleterek diğer tek kullanımlık ürünleri üreten makineler de imal etmeyi planlıyoruz. Ar-Ge bölümünde çalışan mühendislerimiz, ürettiğimiz makinaların elektrik tasarrufu ve üretim kalitesi olarak dünya standartlarının üstüne çıkması için yeni geliştirmelerde bulundular. En geç 2 yıl içerisinde yeni bir tesis kurmak ve ürün skalamızı bir hayli genişletmek şu anki en büyük hedefimizdir. Yatırımlarımız, ilk aşamada yeni bir fabrika olarak bizlere geri dönüş yapacak ve üretim kapasitemizi artıracaktır” şeklinde konuştu.

150 kişiyi istihdam ediyor

3 fabrikalarıyla toplam 150 kişiye istihdam sağladıklarını söyleyen Yavuz, “Modern gelişmeleri takip ederek firmamızı büyüttük ve 150 kişiye fabrikalarımızda istihdam sağladık. İstanbul Bayrampaşa’da yer alan fabrikamız, 1500 metrekare, Başakşehir’deki fabrikamız 750 metrekare ve Çorum’daki fabrikamız ise 3000 metrekarelik kapalı alana sahiptir. Yavuz Makine olarak, firma ve işletmelere son teknoloji bardak makinaları ve çeşitli durumlarda da bardak kağıdı tedarik etmekteyiz. Firmamız, sektörde kağıt bardak üreten firmalar için otomasyon makineleri üretmektedir. Çeşitli kağıt bardak kesim, yapıştırma, üretme, çift katlı kağıt bardak üretimi gibi alanlarda aktif olarak rol alıyoruz. Bunun dışında bardaklar için kağıt da tedarik etmekteyiz. Aylık 15 makine üretirken 2021’in ilk 8 ayında 60 makine ihracatı yaptık. İstanbul’da 2 Çorum’da 1 adet olmak üzere büyük fabrikalarımızda 150 kişiye istihdam sağlıyoruz. Oldukça büyük kapasitelerde makineler üretiyor, tüm işletmelerin ihtiyacını karşılayacak çeşitli modellere ev sahipliği yapıyoruz. Ülkemizde pek çok firmaya yaptığımız tedarikin yanında 30’u aşkın yabancı ülkeye makinelerimizi ihraç ediyoruz” diye konuştu.

"Ar-Ge’ye odaklandık"

2022 yılında büyük adımlar atmak istediklerini belirten Yavuz, “2021 yılında yakaladığımız ivmeye ve gelişmelere bağlı olarak 2022 yılında da büyük adımlar atmayı planlıyoruz. Öncelikle modern teknolojinin gelişimini takip ederek tüm modellerimizi geliştirmeyi planlıyoruz. En iyi modellere sahip olmak için makinelerimizin elektrik tasarruflarını o zamanın şartlarındaki en yüksek seviyeye getirmek ana amacımız" diye konuştu. Bunun yanında fabrikalarının giderlerini en optimum seviyeye getirerek yeni bir fabrika açmayı da hedeflediklerini belirten Yavuz, şöyle devam etti: "Öncelikli amaçlarımıza ulaştıktan sonra dinlenmeden bu hedefleri de devreye sokmak ve durmadan ilerlemek istiyoruz. Sektör, şu an yaygın olarak kullanılan ürünlere odaklandığı için inovatif olarak pek bir gelişme elde edilmiyor. Dünyaya baktığımızda, ülkemizden çok daha fazla sayıda tek kullanımlık kağıt ürünün var olduğunu görebiliyoruz. Plastik ürünlerin kısıtlanmasıyla kağıttan salata kapları, patates kapları, kek kapları, döner kutuları gibi ürünler ülkemizde de yaygınlaşacaktır. Bizler de firma olarak Ar-Ge çalışmalarımızı bu yönlerde yoğunlaştırdık. İlerleyen dönemde bu alanda öncü olmak ve gelecekte bu inovatif ürünlerle en ön planda yer almaktan mutluluk duyacağız.”