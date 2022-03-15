Yavuzlar Dişli, kuruluşunun 25’inci yılını kutladı

Esra ÖZARFAT



BURSA - Esat Sağlam, Tunçer Yavuz ve Selahaddin Şengül tarafından 25 yıl önce kurulan Yavuzlar Dişli, kuruluş yıl dönümünü gala gecesi ile kutladı. Yılda 220 bin adet muhtelif dişli, 20 bin metre kremayer dişli ve 60 bin adet makine yedek parçası üreten, üretiminin yüzde 50’den fazlasını 20 ülkeye ihraç eden Yavuzlar Dişli’nin gala gecesinde firmanın tedarikçileri ve çalışanlarına plaket verildi.

Gecede konuşan Yavuzlar Dişli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Sağlam, makine sektörünün önemine işaret ederek 23 milyar dolarlık ihracatı, yaklaşık 450 bin kişilik istihdamı ile ekonominin dinamosu olan sektörün parçası olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Yavuzlar Dişli’nin yolculuğunun, birbirine inanmış 3 girişimcinin kenetlenmesiyle 25 yıl önce başladığını belirten Sağlam, ilk ihracatlarını 2010 yılında gerçekleştirdiklerini ve bugün üretimlerinin yüzde 50’den fazlasını 20 ülkeye gönderdiklerini kaydetti. Serdar Sağlam, “Kendimize belirlediğimiz hedef; Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında, 3 kıtada 30’dan fazla ülkeye, üretimimizin yüzde 65’inden fazlasını ihraç etmektir. Ekip arkadaşlarımızla buna inancımız tam” dedi.