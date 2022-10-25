Yazgan: İklim krizi önlenebilir

BURSA (DÜNYA) - Bu yıl 'Sürdürülebilir Tarım ve İklim Değişikliği' ana temasıyla Antalya Anfaş'ta düzenlenen ve 3 gün süren Interfresh Eurasia Fuarı'na Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'ni (UYMSİB) temsilen katılan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan, fuardaki stantları ziyaret etti. Prof. Dr. Yazgan, stant açan firma temsilcileriyle yaş meyve ve sebze sektörünün ihracattaki yeri ile sektördeki yeni teknolojiler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Fuara katılan ve Bursa’da faaliyet gösteren firmaların stantlarını da ziyaret eden Prof. Dr. Senih Yazgan, firma temsilcilerine Bursa Siyah İnciri ihracatının arttırılması gerektiğini ifade ederken, dünya pazarında tanıtılması için de destek istedi.

“Su tükeniyor”

Interfresh Eurasia Fuarı'nın 2’nci gününde “Sürdürülebilirlik, tarım ve insan odaklı üretim” temasıyla sunum yapan UYMSİB Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan, sürdürülebilirlik kavramına vurgu yaparak, “İnsanoğlu ders almıyor, iklim değişiklikleriyle yaşanan felaketler ortada. Her kavramın başına sürdürülebilirlik ekleyerek dünyadaki doğanın devamını sağlamış olmuyoruz. Bizim bir an önce insan odaklı üretim anlayışına yönümüzü çevirmeliyiz. Dünyadaki kaynaklar sınırsız değil, örneğin Türkiye’deki su kaynakları gün geçtikçe tükeniyor. Biz su zengini bir ülke kıstasından çoktan çıktık artık su fakiri bir ülkeyiz. Bizim su kaynaklarımızı daha tasarruflu kullanmamız lazım. Tüm meyve ve sebzelerimizin yetişmesi için gereken en temel şey su. Tatlı su kaynaklarının ülkedeki kişi başı tüketilen su miktarına bölündüğünde ortaya çıkan veriler bizim su fakiri olduğumuzu net olarak ortaya koyuyor” dedi.

“Bilim her zaman rehber oldu”

Bilim verilerinin gösterdiği yolda hareket edildiği takdirde yaşanan iklim krizlerinin önlenebilir olduğunun altını çizen Prof. Dr. Senih Yazgan, “Bugün ortaya çıkan tüm iklim sorunları zaten öngörülmüş ama insanoğlu her zaman olduğu gibi herhangi bir önlem almamış. Bilim, iklim değişiklikleri konusunda bizlere her zaman rehber oldu. Bilimin iklim değişiklikleri hakkında bugün bizlere sunduğu tablo şu; bir günde tüm yılın en sıcak gününü yaşayabilirsiniz ve yaşadığınız alan bir anda kuraklığa bürünebilir. Aynı şekilde tüm yılın yağışını bir günde alabilir ve sel felaketlerine maruz kalabilirsiniz. Normal dağılım eğrisinden çoktan çıkmış durumdayız. İlk başta ülkemizin akabinde de tüm insanlığın şapkasını önüne koyması gerekiyor. Doğayla beraber yaşanacak politikalara ihtiyacımız var” diye konuştu.