Yazılım sektöründen zeytinyağı üretimine geçti

Eray ŞEN



HATAY - Yazılım sektöründe 15 yıl çalıştıktan sonra eşinin memleketi Hatay’a gelerek zeytinyağı işine giren Özge Salih, kurduğu fabrikada bir yılı geride bıraktı. Salih, günlük 80 ton zeytin işleme kapasitesine sahip tesiste hem kendi bahçelerinin hem de çevre köylerin ürünlerini işliyor.

Salih Zeytinyağı İşletmesi’nin kuruluşunu anlatan Özge Salih, bilgisayar mühendisi olduğunu ve yazılım sektöründe yaklaşık 15 yıl çalıştığını belirterek, “Eşim de sistem mühendisi, İstanbul’da tanıştık evlendik, özel sektörde çalışıyorduk. Evlendikten yedi sene sonra Hatay’a geldik ve beş senedir buradayız. İlk iki sene İstanbul’daki işime home-office devam ettim, son üç senedir ise aktif olarak zeytinyağı işindeyim” dedi.

Tesisin 515 metrekaresi kapalı olmak üzere, 2 bin 500 dönüm alanda kurulduğunu, günlük 80 ton zeytin tanesi işleyebilme kapasitesine sahip olduklarını anlatan Salih, “Bu da 16 – 20 ton arasında yağ demek. Yaptığımız iş natürel zeytinyağı üretimi. Kimyasal işlem yapan bir tesis değiliz. Aynı zamanda dolum ve depolama tesisiyiz. Dolum ruhsatımız, makinemiz ve 90 tona yakın depolama alanımız var. Çelik krom tanklarda stokluyoruz” bilgisini verdi.

“Kuseyri Çiftliği markası ile pazardayız”

Aileden devraldıkları yaklaşık 600 dönüm arazide 10 bin zeytin ağaçları olduğunu ifade eden Salih, kendi ürünlerimiz ile birlikte çevrede üretilen zeytinleri de işlediklerini kaydetti. Salih, “Geçen sene ürünlerimin yüzde 100’ünü sattım ama geçen sene az senesiydi, yaklaşık 5 ton ürün satışım oldu e-ticaretten. Bu sene hedefim yine yüzde 100 ama bu sene çok senesi, iki buçuk katına çıkarmak istiyorum” dedi.

Zeytinyağı tesisini Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan (TKDK) hibe desteği alarak kurduklarını aktaran Salih, “Katma değerli ürüne TKDK yüzde 65 hibe desteği veriyor. Kadın girişimci olunca öncelik de alıyorsunuz. Onun projelendirilmesi ile adım attım, öne markalaşmaya gittik, elektronik ticaret de başladı. Projenin yatırım bedeli 3 milyon 300 bin lira ve geçen yıl kasımda tamamlandı, bir senesi doldu” diye konuştu.

Sıfır atıkla çalışmayı hedefliyor

Çevre dostu ve sıfır atıkla çalışmayı hedeflediklerini dile getiren Özge Salih, “Zeytinyağı fabrikasından çıkan iki önemli atık bulunuyor; biri zeytinin prinası, tesisimiz 2 fazlı modern sistem, olduğu için biz sulu prina üretiyoruz ve prina fabrikasına gönderiyoruz. Göndermeden önce içinden zeytin çekirdeklerini çıkartıyoruz, çekirdek çevre dostu bir bio-yakıt, fabrikada kendi yakıtımız olarak kullanıyoruz, dışarıya da satıyoruz. Ayrıca zeytin yapraklarını biriktiriyoruz, onlarla da önümüzdeki sene organik gübre (Kompost) yapacağız” dedi.