YDA Dalaman Havalimanı, tüm ihtiyaçlarını yenilenebilir enerjiyle karşılayacak

Ahmet USMAN

İZMİR - Yatırımlarında sürdürülebilirliğe odaklanan YDA Dalaman Havalimanı, kuracağı güneş enerjisi santralleri ile enerji ihtiyacının tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyor.



Pandemi nedeniyle ara verdikleri sürdürülebilirlik ile ilgili inovasyon programına normalleşmenin başlamasıyla kaldıkları yerden devam ettiklerini dile getiren YDA Dalaman Havalimanı CEO’su Yiğit Laçin, “Bu çerçevede terminal binamız ve bağlantı yolu olan viyadük üzerinin tamamını güneş panelleriyle kaplayarak, güneş enerjisi ile elektrik üreteceğiz. Tamamen yenilenebilir enerji üretimi ile tüm ihtiyacımızı da karşılamak üzere, soğutma sistemimizi günışığı olmayan saatlerde ice chiller ile besleyeceğiz” dedi. Diğer taraftan Uluslararası Havalimanları Birliği’nin Karbon Akreditasyon Programı’na Level 2 için başvuru yaptıklarını vurgulayan Laçin, “Apronumuzda park pozisyonunda bulunan hava araçlarının destek motorlarının kapatılmasını paydaşlarımızla birlikte koordine ederek, karbon salınımı ve gürültüyü azaltma yolunda da ilk adımı attık. İkinci adımın bir parçası olarak da, apron servis aracımızı elektrikli araca dönüştürmek için gerekli girişimleri başlattık. Misafirlerimizin konforu için ise, sessiz terminal projesine katıldık ve havalimanı içerisindeki stres seviyelerini azaltmak üzere dijitalleşme çalışmalarına hız verdik” diye konuştu.

YDA Dalaman Havalimanı’nın çok sayıda kültür, tarih, spor ve eğlence tesisi ile Türkiye'nin ve Akdeniz'in en çekici turistik bölgelerinden biri olan Türk Rivierası'nda yer aldığını hatırlatan Laçin, “Kısa mesafede Fethiye, Ölüdeniz, Marmaris, Göcek, Dalyan, Datça ve Kaş gibi birçok önemli turistik atraksiyona karayolu ile kolayca ulaşım sağlanabiliyor. Mimari açıdan Türkiye’nin dikkat çeken terminal binalarına sahibiz. AR Awards for Emerging Architecture mimarlık ödülü gibi birçok yerel ve uluslararası ödüle sahibiz. 2007’de dünyanın en güzel 13. havalimanı olarak literatüre girdik” dedi.

İki terminal binası ile 220 bin m2 kapalı alana sahip olduklarına dikkat çeken Yiğit Laçin, “Türkiye’nin kapalı alan büyüklüğü bakımından nadir havalimanlarından biriyiz ve apronda 20 adedi yolcu köprüsüne sahip olan 68 uçaklık park yeri kapasitesiyle de, misafirlerimize ve tüm paydaşlarımıza güvenli ve konforlu bir hizmet sunuyoruz. Öyle ki; dünyanın en büyük yolcu uçağı olan Airbus 380, Türkiye’de ilk defa Dalaman Havalimanı’na iniş yaptı” diye konuştu.

2019 performansına yaklaştık

Dış hat yolcu sayısı açısından 2021 ile kıyaslandığında % 115 artışla birçok havalimanını geride bıraktıklarını anlatan Laçin, İlk 9 ayda 3,9 milyon yolcuya hizmet verdik. Bunun % 67 gibi önemli bir kısmı dış hat yolcusu. Pandemi etkilerinin azalması ve hava trafiğinin artışı ile birlikte bu yıl ki hedefimiz olan 2019 yılı rakamlarına yaklaştık, Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerini de hesaba kattığımızda 2022 yılını hedefimizin bir miktar altında kapatıyor olacağız. Ferrovial’in, ortaklarımız arasına katılmasıyla çok iyi bir sinerji yakaladık. Ferrovial, Heathrow, Glasgow, Southampton, Aberdeen Havalimanları ve ABD'deki JFK havalimanındaki ‘Yeni Terminal Bir’ binasını yönetiyor. Buralardan elde edilmiş network, know-how ve tecrübe ile şimdiden özellikle inovasyon, dijitalizasyon ve pazarlama alanlarında destek almaya başladık” diye konuştu.

Sezon Kasım sonuna kadar uzar

Bu yıl kış turizminin hareketli geçeceği yönündeki beklentinin ana faktörlerini, olası enerji problemi, ertelenmiş talep ve hava durumu olarak değerlendirdiklerini belirten Laçin, şunları söyledi: “Bu konudaki gözlemlerimiz ise halen belirsizliğin hâkim olduğu yönünde. Dalaman, Nisan ayı ile başlayıp Kasım ayı ile son bulan, sezonluk turizm yoğunluğunun olduğu bir bölge. Sezonun Kasım ortasına kadar uzamasını bekliyoruz. Ayrıca turizm sezonunu çeşitli aktiviteler ile uzatma çalışmalarımız sürüyor. Konaklama işletmelerinin, sezon dışı zamanlarda dijital göçebelere hizmet verecek şekilde kapasitelerini güncellemeleri için ortak projeler yapıyoruz. Bölgemizin avantajlarını anlatan tanıtım çalışmaları gerçekleştiriyor ya da bu kapsamdaki çalışmalara katılıyoruz. Uluslararası seviyedeki spor alanlarının ve sağlık turizmine yönelik tesislerin yapılması fikirlerine destek veriyoruz.”