  1. Dünya Gazetesi
  2. Şehirler
  3. Yedikuyular Kayak ve Kamp Merkezi'ndeki tesisler kiraya veriliyor
Takip Et

Yedikuyular Kayak ve Kamp Merkezi'ndeki tesisler kiraya veriliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki Yedikuyular Kayak ve Kamp Merkezinde bulunan 2 adet tesis, yap-işlet modeli ile kiraya verilecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki Yedikuyular Kayak ve Kamp Merkezinde bulunan 2 adet tesis, yap-işlet modeli ile kiraya verilecek. 35 adet bungalov ev 17 yıllığına, en az 120 yatak kapasiteli ve 60 odalı kongre otel ve günübirlik restoran ise 29 yıllığına kiraya verilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız