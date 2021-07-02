Yedikuyular Kayak ve Kamp Merkezi'ndeki tesisler kiraya veriliyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki Yedikuyular Kayak ve Kamp Merkezinde bulunan 2 adet tesis, yap-işlet modeli ile kiraya verilecek. 35 adet bungalov ev 17 yıllığına, en az 120 yatak kapasiteli ve 60 odalı kongre otel ve günübirlik restoran ise 29 yıllığına kiraya verilecek.

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