 “Yem sektöründe tavan fiyat uygulaması başlatılmalı”

MERSİN - Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Üyesi, Tarım, Gıda ve Sağlıktan Sorumlu Kurul Başkanı Ramazan Öz, artan yem fiyatlarından duydukları endişeyi dile getirerek, tavan fiyat uygulaması başlatılmasını önerdi. Türkiye’deki ekonomik daralmanın beraberinde birçok sektörde ciddi sıkıntılar oluşmasına neden olduğunu söyleyen Öz, üretim ekonomilerinden en temel problemin maliyet girdilerinin dışa bağlı olmasını kaydetti. Hayvancılık sektöründe de artan yem fiyatlarına dikkat çeken Öz, yaşanan kuraklığın yem sektöründeki sorunları derinleştirdiğin ifade ederek, “Eğer yem fiyatlarını belirli bir oranda sabitleyecek uygulamalar geliştirilemezse süt hayvanını kesime gönderen yetiştirici sayısı daha da artacak” uyarısında bulundu.

“Sorunun temelinde yüksek yem fiyatı var”

Tarım ve hayvancılık sektörlerinin korunması için yem sektöründe tavan fiyat uygulamasına gidilmesi gerektiğini belirten Ramazan Öz, “Et ve süt fiyatlarında yaşanan sorunların temelinde yem girdilerinin çok yüksek olması geliyor. Bu girdilerin kontrol altına alınması için TMO’nun ve Bakanlığın fiyatlara müdahale etmesi gerekiyor. Yem fiyatlarındaki atışlar durdurulmalı veya tavan fiyat uygulaması yapılmalıdır. Elbette serbest rekabet ekonomisi içinde yaşıyoruz, fakat üreticinin çok zor durumda olduğu bu dönemin gerçekliğine uygun olarak Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda Komitesinin çiğ sütte uyguladığı referans fiyat benzeri yem sektörü için de tavan fiyat uygulamasına gitmeli” dedi.

Hayvancılık ve süt sektörünü ayakta tutacak önlemlerin Türkiye’nin geleceğini teminat altına alacağını söyleyen Öz, “Türkiye süt üretiminde dünyada 8’inci Avrupa’da da 3’üncü sırada yer alıyor. Ülkemizde kayıtlı 1 milyon 112 bin 466 süt çiftliği var. Bu potansiyel Türkiye’de milyonlarca insanın üreterek geçimini sağladığı ve ülke ekonomisinin çok büyük bir paydaşı olduğu bir ekosistem demek. Ne var ki bu ölçekte bir büyüklüğe sahip sektör kan kaybediyor. Bu duruma acil müdahale edilmeli. Aksi halde sektörde çökmenin yaşanması ülke ekonomisinde de büyük bir yara açacak” şeklinde konuştu.