Yemek kitaplarının Nobel’i, Muğla’ya gitti

Her yıl İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen ve çok sayıda ülkeden bin 558 yemek kitabının yarıştığı Gourmand Dünya Yemek Kitabı Ödülleri’nde (Gourmand World Cookbook Awards), “Gıda Mirası” kategorisinde Kapurcuk Marmaris Kültür ve Gastronomi ödül aldı. Muğla'nın Marmaris ilçesi Netsel Marina'da bir restoranda düzenlenen ödülün tanıtım toplantısında konuşan Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Olcay, Türk mutfağını anlatan bir kitabın ödül aldığını görmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Kitabın aldığı ödülün kültür turizminin geleceği adına anlamlı olduğunu belirten Olcay, “Gelecek yıllarda kültür turizmimiz büyük ivme kazanacak. 2023 yılını kültür rotalarına ayıracağız. Kültür turizmine ağırlık vereceğiz. Antik kentlerimiz kazılarla hem korunuyor hem de turizme katkı sağlıyor. Valiliğimiz, kurumlarımız kültüre turizme elinden gelen bütün katkıları yapıyor ve yapmaya devam edecek” dedi.

“Marmaris'e ait 267 yemek tespit edildi”

Kitabı hazırlayan Kapurcuk Kültür ve Gastronomi Evi'nin sahibi Baysal Grubu Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baysal da Marmaris'e ait 267 yemeğin tespit edildiğini dile getirdi. Gastronomi adına çok büyük zenginliğe sahip olduklarına dikkati çeken Baysal, “Bu kitap çok büyük bir kaynaktır. Bu kitap için aydın gençlerimiz de çalıştılar. Bu gençlerimiz beni çok memnun ediyor. Bu ödül de bizi çok sevindirdi. Gençlerimiz adına çok sevindik. Bu kitapta gençlerimiz ve büyüklerimizin çok emekleri var. Kapurcuk Kültür ve Gastronomi Evi'ni açmıştık. Bir marka oldu. Kültür markamız olarak yoluna devam ediyor ve edecek. Yerel ürünlerimizi marka haline getiriyoruz. Hem yerel ürünlerimizi yaşatıyoruz hem de geleceğe güvenle taşıyoruz” diye konuştu.

MUĞLA