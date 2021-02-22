“Yeni açılan esnaf e-ticarete yöneliyor”  

BİLECİK - Bir yılda 364 esnafın ise dükkan kapattığını söyleyen Gülcan, ocak ayında da 74 yeni esnafın odaya kaydının yapıldığını 55 esnafın ise işi bıraktığını belirterek, “Odamıza yeni açılış için başvuru yapanların sayısının arttığını ve açılışlarda e-ticaretin öne çıktığını görüyoruz” dedi. Esnaf olarak sıkıntılar yaşadıklarını aktaran Gülcan, şunları söyledi: “Esnafın sorunlarını anlatmaya, dile getirmeye çalışıyoruz. İyi günleri bekliyoruz ancak taleplerimize de kulak verilmesini istiyoruz. Esnaf bu zor günlerde sigorta ve BAĞKUR prim ödemelerinin ertelenmesini, stopajın kaldırılmasını, doğalgaz ve elektrik faturalarımızın belli ölçüde azaltılmasıni istiyor. Kira yardımları son derece yetersiz. Makul miktara getirilmesini istiyoruz.”