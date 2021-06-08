Yeni alan açılmayınca Bursa’da arsa fiyatları bir yılda 3 katına çıktı

Esra ÖZARFAT



BURSA - Malzeme fiyatlarındaki artış nedeniyle ortalama bir daire maliyetinin 100 bin lira arttığına işaret eden İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç, zamlara rağmen tamamlanan projelerin alıcılara yüzde 100 zamlı yansıyacağını söyledi. Bursa’da deprem riski taşıyan 70 bin konutun kentsel dönüşüm kapsamında acilen yenilenmesi gerektiğine vurgu yapan Andıç, yapılacak ihalelerde Bursalı firmalara pozitif ayrımcılık sağlanması halinde kent ekonomisinde ciddi bir hareketlilik sağlanabileceğine dikkat çekti. Bursa’da yeni imarlı alan açılmaması nedeniyle arsa fiyatlarının bir yılda 3 katına çıktığını belirten Mustafa Andıç, “Bu zamlarla ekonomik konut hayal olacağından, orta gelirlilerin önümüzdeki dönemde ev sahibi olamamalarından endişe duyuyoruz. İnşaat firmalarımız bu fiyata ev alacak alım gücüne sahip alıcı bulamayacak ve tekrar stok dairelerden bahsediyor olacağız. Fiyatların Bursa’da bu kadar yükselmesi, tekrar bir gecekondulaşma dalgasına sebep olursa, bunun vebalini kim ödeyecek?” dedi.

“Türkiye ortalamasının üzerinde daralma yaşanıyor”

Bursa’da yeni imara açılan bölgelerde, imar yoğunluğunun düşük olmasının da fiyatları yükselttiğini belirten Andıç, “Ayrıca yine imar davalarında alınabilen imar iptali kararlarının planın bütününde iptalle sonuçlanması, o bölgede faaliyet gösteren tüm yatırımcı ve alıcıları sıkıntıya sokmaktadır. 2017 yılında Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne geçilmesiyle birlikte, bodrum katlar ve dublekslerde getirilen sınırlamalar bir arsadan elde edilen inşaat alanını yüzde 20-30 seviyelerinde azalttı. Bu da fiyatları yükselten nedenlerden” diye konuştu. Bursa’da inşaat sektöründe Türkiye ortalamasının üzerinde bir daralma yaşandığına dikkat çeken Mustafa Andıç, yapı izin istatistiklerinde Bursa’nın 3’üncü sıradan 8’inci sıraya gerilediğini, yatırım iştahının az olduğunu kaydetti. Mustafa Andıç, inşaat malzemelerini de ihracı kayda bağlı mallar listesine alınmasını istediklerini, ayrıca kamuya iş yapan müteahhitlere tasfiye hakkı verilmesini, kredi borçlarının faizsiz olarak 6 ay ertelenmesini, kredi faiz oranlarının düşürülmesini, düşük faizli konut kredisi kampanyalarının hayata geçirilmesini istediklerini aktardı.

2020 nisan ayında 606 sıfır konut satışı yapılırken, bu yılın nisan ayında bin 197 konut satıldı. Yılın 4 ayında ise 2020’de 14 bin 109 konut satılırken, bu yıl bu rakam 13 bin 100’e geriledi.