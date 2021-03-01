'Yeni Alsancak’ için ortak girişim kurdular

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - Şen Yapım Bina Yönetim Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Temelsan Yapı, kentin yeni Alsancak’ı olarak adlandırılan tarihi Kale Arkası’nda, Gloria Alsancak Şen Rezidans adlı projesinin inşaatına başladı. İki blokta 8’er katlı 2 dükkan ve 39 bağımsız bölümden oluşan rezidans projesi Şubat 2022’de tamamlanacak. 39 bağımsız birimin 15’ i kiralama, 24 adet satış yoluyla değerlendirilecek. Projede pazarlama faaliyetleri Nisan 2021’de başlayacak.

Projenin uygulandığı arsanın 1960’larda ihracata başlayan Şentaş firmasının kuru meyve işleme tesis alanı olduğunu belirten Şen Yapım Yönetim Kurulu Başkanı Temel Aycan Şen, kent merkezinde kalan işletmenin 1999’da Sarnıç’a taşındığını söyledi. Alsancak’ın, konut stoku açısından sıkıntılı olduğuna, mevcut durumda kentsel dönüşüm projesi uygulama zorlukları barındırdığına dikkat çeken Şen, “Cumhuriyet Meydanı, Pasaport İskelesi, Kültürpark, Kemeraltı ve Alsancak’a yürüme mesafesindeki bölgede, deprem yönetmeliğine göre yapılmış prestijli bina eksiğini gördük. Görselliği, mimarisi, bu çevrenin tarihi yapısına uygun olacak şekilde bina oluşturmak için yola çıktık” dedi.



Lüks konut ihtiyacını dikkate aldık



Temelsan Yapı firma ortağı Cemal Temel de 51 yıldır sektörde iş yapan ailenin 3. kuşak temsilcileri olduklarını belirterek, “Birçok konut projesini tamamlayarak vatandaşları konut sahibi yaptık. Son 15 yılda lüks konut projesine ağırlık verdik ve bu konutları Gloria markası çatısı altında topladık. Burası bölge itibariyle çok gelişime açık, İzmir’in en merkezi konumunda, gözde bir yer. Geçmişte işyerlerinin ağırlıkta olduğu ama bundan sonra konuta dönecek ve 7-8 yıl sonra Alsancak’ın, kentin yeni merkezi olmasını beklediğimiz bölgede örnek proje hayata geçireceğiz” dedi.

Tarihi dokuya uygun



Temelsan firma ortağı iç mimar Asil Temel, Konak Pier, Kantar Karakolu, Pasaport İskelesi gibi Fransız mimarisinin seçkin örneklerinin yer aldığı bölgede dokuyu korumanın güçlüğüne dikkat çekerek, “Tarihi Saint Polikarp kilisesine komşu olmamız da mimari projede yol gösterici oldu. Dış cephede özel olarak döktürdüğümüz tuğlaları ve ilk 4 katta oluşturduğumuz kemerlerle tarihi dokuyu öne çıkararak zamansız işler oluşturma hedefimize uygun proje geliştirdik” dedi.