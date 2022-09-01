Yeni depolarla SAMPA ürünleri müşteriye daha hızlı ulaşacak

Müberra TAŞÇI



SAMSUN - SAMPA, 150.000 metrekarelik entegre fabrika yerleşkesinde, dünyada 160 ülkede toplam 4200’ün üzerinde çalışanıyla, 11 entegre fabrikaları, ödüllü Ar-Ge merkezi Camp, 15 ülkedeki depoları ve ofisleriyle faaliyet gösteriyor. Samsun’un en büyük işvereni olan SAMPA her geçen gün daha da büyümeye devam ediyor.

SAMPA’nın istihdam hedefleri ile ilgili bilgi veren SAMPA Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Altuncu, “Önümüzdeki yıllar için planladığımız Sampa Valley projemiz ile, tüm üretim alanlarımızı büyütüp, yeni üretim tesislerimizi de ekleyeceğimiz, içerisinde sosyal alanlardan, konaklama ve eğitim binalarına kadar komple bir tesis planlıyoruz. Bu vesile ile de Samsun’da rekor bir istihdam sağlamayı planlıyoruz. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başlatılan HAMLE projesi kapsamında onaylanan tesisimizin hayata geçirilmesi öncelikli hedeflerimizden olacaktır. Ayrıca hem Amerika'da hem de Avrupa'da yeni açtığımız ve açacağımız depolarımızla "Made in Türkiye" damgalı SAMPA ürünlerimizi dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimize daha hızlı şekilde ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

“Dünyada ilk 3’e girmeyi hedefliyoruz”

HAMLE projesi kapsamında destek gören projeleri olduğuna vurgu yapan Altuncu, 5 yıl içerisindeki hedefleriyle ilgili şunları ifade etti: SAMPA olarak, üretimde ve ihracatta rekabet gücümüzü arttırmak için 11 mevcut fabrikamızın kapasitesini yükseltmek, makine sayılarını arttırmak ve yeni üretim alanları eklemek için projelendirdiğimiz 500 dönümlük yeni bir kampüs alanı projemiz var “Sampa Valley” Bu yatırım kapsamında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, yüksek katma değerli teknoloji ürünlerinin, yerli üretim ve kabiliyetler ile üretimini desteklemek amacı ile başlattığı HAMLE projesi dahilinde destek almaya hak gördüğümüz projelerimiz var. Bu destek ile de birlikte önümüzdeki 5 yıl içerisinde Avrupa’da satış sonrası hizmet sektöründe lider, dünyada ise ilk 3’e girmeyi hedefliyoruz.”

“Dünyanın her noktasına ürünlerini ulaştırıyor”

52 bin farklı ürünle dünyanın her yerine ürünlerini ulaştırdıklarını dile getiren Altuncu, “SAMPA’nın, Samsun’da bulunan merkez ofisi ve fabrikalarından 160 ülkeye ihracat yapıyoruz ve dünyanın her noktasına ürünlerimizi ulaştırıyoruz. Stratejik lokasyonlarımızı belirleyerek, ABD, İngiltere ve İrlanda, İtalya, İspanya, Fransa, Avustralya, Meksika, Almanya, Çin, Rusya, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirliği, Nijerya ve Romanya gibi bölgelerde açtığımız ofis ve depolarımızla daha hızlı ürün temini sağlayarak ihracatımızı büyütüyoruz. 2020 yılında 124 Milyon Euroluk ciromuzun yüzde 93’ünü ihracattan karşılanmıştır. 24 ürün grubumuz ile toplamda 52 bin farklı ürün ile 160’tan fazla ülkeye ihracat yapmaktayız” diye konuştu.



SAMPA, TEKNOFEST’te ana sponsor olarak yerini alacak

Teknolojiyi yakından takip eden SAMPA, üniversite iş birlikteliklerimizde gençlerin gelişimi için farklı projeler yürütmeye devam ediyor. Samsun’da gerçekleştirecek olan TEKNOFEST’in de şehir ve özellikle gençler için bir kazanım olduğunu belirten Altuncu, şunları ifade etti: “TEKNOFEST’in, gelecek için bizi teknolojiyi kullanan değil, üreten bir ülke haline getirmeye hazırlayan bir etkinlik olduğuna inanıyoruz. Ayrıca Türkiye genelinde okullarda proje yapacak ekiplere verilen destekler ile ortaya çıkan projeler de ülkemiz için çok büyük ümit vaat ediyor. Biz bu yüzden TEKNOFEST’in bu sene şehrimizde olmasından ayrıca mutluyuz, biz de ana sponsorlardan biri olarak ev sahibi olacağız. TEKNOFEST’in ülkemizin geleceğine yaptığı katkının farkındayız ve biz de Sampa olarak destekliyoruz.”