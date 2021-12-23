Yeni Doka ReFormaX panel kalıp ile şantiyelere uygun maliyetli çözüm

Sabiha TOPRAK



Doka Türkiye Genel Müdürü Ender Özatay, kalıp ve iskele çözümlerinde dünyadaki ve Türkiye’deki tüm inşaat firmaları, sektör paydaşları tarafından kabul gören global bir şirket olduklarını vurgulayarak, “Doka, kalıp iskele sistemlerinden ürün geliştirmeye en fazla yatırım yapan şirket. Ar-Ge’ye yatırımlarımızı sürekli devam ettiriyoruz. Yeni ürünümüz ReFormaX Panel Kalıp, uygun maliyetiyle inşaat temeli, perde ve kolon uygulamaları için uluslararası standartlarla uyumlu, 3 milimetre (mm) profil kalınlığı ve 18 milimetre üstün kaliteli Huş ağacından Plywood’u ile sağlam ve ekonomik panel kalıp olarak geliştirildi. 0,30 metre ile 1,20 metre arasında değişen aralıklarıyla da tüm yapı geometrilerine uyum sağlar. 3 millimetre et kalınlığında güçlü çerçeve profili panelleri hasardan korur ve uzun ömürlü olmasını sağlar. Dayanıklı toz boya metal yüzeyleri aşınmadan korur ve temizliği kolaylaştırır. Yüksek beton basıncı sayesinde hızlı beton dökümü sağlar. Herkes için yapılmış yüksek performanslı ReFormaX Panel Kalıp, ekonomik olmasının yanı sıra hızlı ve kolay montajı ile de şantiyelerdeki yapım sürecini kısaltacağından tercih sebebi olacak ”dedi.

Özatay, “1,20 metrelik Universal Panel, 1,05 metre x 1,05 metreye kadar olan kolonların kolaylıkla yapılmasına imkân tanırken standart panellerdeki simetrik bağlantı deliği ızgarası kolay kuruluma olanak verir. Ayrıca konik bağlantı delikleri, yatay-dikey ayar ve kolay kurulum sağlar” açıklamasını yaptı.

Prestij projelerin çözüm ortağı

Türkiye’de 1999 yılından beri faaliyet gösteren Doka’nın, Türkiye’de de sektörün lider firmalarından biri olduğunu belirten Özatay, “Yurtdışında iş yapan Türk inşaat şirketlerinin yanı sıra Türkmenistan, Azerbaycan ve Irak’a uzanan geniş bölgeyi de İstanbul’dan yönetiyoruz. Türkiye’nin ve çevre ülkelerin en prestijli projelerinde çözüm ortağı olarak sorumluluk üstleniyoruz. Avrupa’nın en yüksek binası olacak T.C. Merkez Bankası, Ziraat Bankası binası ve Vakıfbank binası projeleri devam ediyor. Folkart Vega Projesi, Ataşehir Modern Projesi, Artvin Yusufeli Baraj Köprüleri’nin, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Otoyolu Projesi’nin çeşitli aşamalarında görev alıyoruz. Azerbaycan’da Port Bakü’nün ve Irak’ta, Dubai hariç Arap coğrafyasının en büyük alışveriş merkezinin yapımına devam ediyoruz. Irak Merkez Bankası Projesi’nin, Orta Asya’nın en yüksek binası olacak Özbekistan Taşkent’te başlayan Nestone’ın da çözüm ortağıyız” diye konuştu.

Sektöre hız ve iş güvenliği sağlayan Doka ürünleriyle çözüm sağladıkları bilgisini veren Özatay, projelerdeki operasyonu yürütecek olan personelin eğitiminin de Doka tarafından üstlenildiğini, tümünün sertifikalandırıldığını kaydetti. Doka’nın 150 yılı aşan birikime sahip olduğunu vurgulayan Özatay “Doka’nın köklü ve başarısını kanıtlamış bir firma olması, müşterileri tarafından tercih edilmesinin başlıca nedenini oluşturuyor. Yer aldığımız projelerin ilk planlama aşamasından sona ermesine kadar tüm süreçlerinde çözüm ortağı oluyoruz. Çalıştığımız projelerde ihtiyaçları doğru tespit edip zaman ve maliyet kapsamında en optimum çözümü sunarak, üretim, planlama ve uygulama aşamalarının tümünde güvenliği ilk sırada tutuyoruz” ifadesini kullandı.

Avusturya’da 1868 yılında kurulan Umdasch Grup’un amiral gemisi olan Doka Kalıp-İskele, küçük bir ahşap işleme atölyesi olarak yolculuğuna başladı. Bugün 5 kıtada 7 binden fazla çalışanı ile ve 154 yıllık tecrübesiyle sektörünün lider firmalarından biri konumunda. İnşaat sektörünün temel unsuru olan kalıp ve iskele alanında yaptığı Ar-Ge çalışmalarıyla da öne çıkan Doka, dünya çapında hız ve iş güvenliği konularında inşaat sektöründe marka bilinirliği en yüksek şirketlerden biri olarak tanınıyor.