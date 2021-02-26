Yeni İnegöl’ün altyapısına 395 milyon lira harcanacak

BURSA (DÜNYA) – Bursa’nın merkez dışındaki en büyük ilçesi olan İnegöl’ün sağlıklı bir şekilde geleceğe taşınması, depreme dayanıklı modern konutlarla geleceğe taşınması amacıyla büyük önem taşıyan ‘Yeni İnegöl Projesi’ için düğmeye basıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İnegöl Belediyesi ile ilgili altyapı kurumları ulaşımdan altyapıya kadar tüm ana hizmetleri yapılaşma başlamadan önce bölgeye ulaştıracak. Proje; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, UEDAŞ, İNGAZ, Türk Telekom ve BUSKİ yetkililerinin katıldığı toplantıda ele alındı. Proje ile ilgili bilgi veren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, belediyecilik faaliyetlerinin daha çok binalar yapıldıktan sonra tamamlandığını, Yeni İnegöl bölgesinde ise henüz hiçbir yapı yokken tüm altyapı ağlarının kurularak Türkiye’ye örnek olacak bir çalışmanın ortaya çıkarılacağını vurguladı. Yaklaşık 200 bin nüfus projeksiyonuna göre planlanan çalışmada Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle daha binalar oluşmadan ana arterler ve altyapı çalışmalarının yapıldığını dile getiren Taban, “İlçemiz bu yıl itibariyle aldığı 7 bin 500 kişilik ilave göç ile 281 binlik bir nüfusa erişti. Ekonomik anlamda da çok aktif ve dinamik bir bölge. Ancak şehrin yerleşik bölgesinde giderek sıkışmaya başladığımız aşikar. Derhal bizim yeni İnegöl dediğimiz yeni imar bölgesini açarak orada yeni merkezler oluşturarak yükü oraya da kaydırmamız gerekiyor” dedi.

Bölgede 12 yıl önce TOKİ tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde bugün 3 mahallede 31 bin kişilik bir nüfus yaşıyor. 12 bin dönüm alanı kapsayan yeni İnegöl projesiyle bölgede 200 bin nüfus planlanıyor. Kanalizasyon ve yağmursuyu gibi altyapıyı ilgilendiren konularda toplamda 395 milyon liralık çalışma yapılacak. Yeni İnegöl bölgesi için planlanan 40 kilometrelik yeni imar yolları kapsamında ilk etapta 11 kilometrelik alanda kazı dolgu çalışmaları da halen devam ediyor.