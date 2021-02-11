“Yeni OSB modelleri oluşturulmalı”

Duygu ŞAHİN DURMAZ-Fikri CİNOKUR



ANTALYA - Antalya OSB ve DÜNYA Gazetesi Antalya Temsilciliği işbirliği ile Türk ve Dünya Ekonomisi konulu webinar toplantısı düzenlendi. Toplantıya Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ ve Genel Koordinatörümüz Vahap Munyar’ın yanı sıra Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu ile Antalya OSB’li sanayiciler katıldı.

Türkiye’nin yenilikçi, yeşil, yerli teknolojik atılımlarla OSB’lerde yeni endüstri söylemlerinin konuşulması gerektiğini anlatan Ali Bahar, “Artık OSB’lerde yeni yaklaşımları ve modelleri ele almak lazım. Su ürünlerini artırmak ve geliştirmek için Deniz OSB’lerinden söz edilmeli. Hayvancılığı geliştirmek için Mera OSB’leri oluşturulmalı. Bu et fiyatlarının da düşürülmesine katkı yapacak” dedi.

“Perakende fiyatlarına baskı tutmayacak”

COVID-19 sürecini OSB olarak iyi yönettiklerini ifade eden Bahar, geçen yıl OSB’de enerji tüketiminin bir önceki yıla göre artış gösterdiğini kaydetti. Antalya ekonomisinin bazı sektörlerde ağır sıkıntı yaşadığını, tarımın ise öne çıktığını vurgulayan Bahar, istihdamın, üretimin artırılması ve ekonomik sorunların çözümü için barışık politikalara ihtiyaç olduğunu söyledi. Bahar, şöyle devam etti: “Turizm çok kırılgan bir sektör. Turizme özel çözümler bulunması lazım. 2021 yılı şaka olmayacak bir yıl. Ancak, rüya veya kabus görmeyelim. KGF destekleri 2 yıl ödemesiz 7 yıl olsaydı iyi olabilirdi. Perakende fiyatlarına baskının tutmayacağını düşünüyorum. Perakende baskısı ifadelerini tribüne söylenmiş olarak görüyorum.”

Öte yandan sanayiciler için kabus olan ekspertiz sorununun DÜNYA sayesinde çözümlendiğini söyleyen Bahar, “SPK, Bankalar Birliği, BDDK, Değerlendirme Uzmanları Derneği ve 5 banka yöneticisiyle toplantılar yaptık. Türkiye’de ilk kez DÜNYA sayesinde En İyi Uygulama Kılavuzu metnine girecek. Turizmcilerin de İyi Uygulama Kılavuzu’na girmesini bekliyorum. DÜNYA bizim sesimiz, bu gazeteyi olanca gücümüzle desteklemeliyiz” ifadelerini kullandı. AKTOB Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu ise 2021’in turizm sektörü için iş açısından daha iyi ancak finansman bakımından kötü bir yıl olacağı öngörüsünde bulundu. Düşük kur politikasının sektörü zora sokacağı görüşünü dile getiren Kavaloğlu, “Bankalardan krediler alındı. Artık sarı zon’dan yeşil zon’a geçmeliyiz. Turizm sezonu bana göre Ramazan Bayramı’nda başlayacak. Ramazan Bayramı’ndan önce başlamaz diye düşünüyorum. Halihazırda akıntıya karşı kürek çekiyoruz” yorumunda bulundu.

2021’in geçen yıla göre daha iyi geçeceğini ve dünya ekonomilerinin toparlanma yılı olacağını öngören Hakan Güldağ da Türkiye’nin pandemi sürecini gelişmiş ülkeler ve dünyaya göre hafif geçirdiğini ifade etti. Dünyada yeni ittifaklar oluştuğunun altını çizen Güldağ, “ABD, Biden yönetiminde Türkiye ilişkilerini yeniden gözden geçirecek. Türkiye’yi bir kenara bırakılacak ülke olarak görmüyorum. Türkiye de birtakım adımlar atacaktır” şeklinde konuştu. Krizlerde iyimser ve ortak akıl ile hızlı karar almak ve inatlaşmamak gerektiğini vurgulayan Vahap Munyar ise, “Yatırımlar artıyor. Ekonomi kendini toparlıyor. Bazı sektörler pandemi sürecinde hiç durmadı. Seramik, mobilya, çimento sektörü ihracat yapıyor. Hizmet sektörü, turizm sektörü doğrudan yardıma ihtiyaç duyulan sektör haline geldi” diye konuştu.



“Ülkeye 16 milyar dolar döviz girdisi sağladık”

TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, turizm sektörünün pandemi sürecini iyi yönettiğini, bu zor koşullarda ülkeye 16 milyar dolar döviz girdisi sağladıklarını kaydetti. Yeni dönemde döviz kurlarının yükselmesini beklemediklerini anlatan Çorabatır, sektörün moralini bozmadan yeni sezona hazırlandığına dikkat çekti. Çorabatır, şöyle devam etti: “Turizm, moral sektörüdür. Cari açığın kapatılmasında önemli katkı yapıyor. Pandemi sürecinde adeta satranç oynadık. Kurallara uyduğumuz sürece aşılama ile birlikte sektör daha da gelişecek. Moralimizi hiç bozmayalım. Sanayici de bozmamalı.”