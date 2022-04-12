“Yeni OSB’ler Adana’da mevcut işsizliği bitirecek”

Eray ŞEN



ADANA - Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, yapımı devam eden ve proje aşamasında olan yeni OSB’ler hayata geçtiğinde il dışından işgücü almak gerekeceğini söyledi.

Vali Elban, Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, Kimya OSB, tarım ihtisas OSB’ler ve diğer üretim alanları ile ilgili gelinen son aşamayı DÜNYA Adana Temsilcileri Gülsüm Erdem Emen ve Selçuk Altun’a anlattı. Adana’nın üretim potansiyelini, dünya ekonomisinde yaşanan gelişmelerle birlikte değerlendiren Elban, şöyle konuştu:

“Pandeminin bitimine doğru dünyada imalat sanayinde ciddi manada talep patlaması var. Bunun nedenleri; dünya Uzakdoğu’dan hem istediği malı alamıyor hem zaman açısından ve lojistikte sorun yaşıyor. Dolayısıyla daha yakın bir yerden tedarik etmek istiyor. Bu anlamda ürün ve eleman kalitesi açısından kendilerine en yakın coğrafya Türkiye. Dolayısıyla Türkiye’de üretilen her ürüne karşı inanılmaz bir talep var. Böyle olunca bizim sanayi sektörünün ciddi manada yatırım yapma ile ilgili bir motivasyonu oluştu.”

“Bizde OSB’lere inanılmaz bir talep var”

Yatırımcıların Adana’ya ilgisine dikkat çeken Vali Elban, “Bizde OSB’lere inanılmaz bir talep var. Adana coğrafi konumu, sanayi geçmişi, sanayi kültürü, kalifiye eleman avantajları ve lojistik imkanları dolayısıyla tercihte ilk sıralarda çıkıyor. Çukurova ve yakın bölgenin merkezi olması, civar illerdeki insanların kendi illeri dışında bir yatırım konusu gündeme geldiğinde, ilk akıllarına gelen Adana oluyor. Diğer taraftan özellikle Marmara bölgesinde yatırım yapmak, yer bulma sorunu ve çevresel hassasiyetler gibi nedenlerden dolayı ciddi manada zorlaştı. Bu noktada da ilk tercih edilen yer Adana oluyor. Bizim bu talebi hızlıca karşılamamız gerekiyor” diye konuştu.

“Dünyanın 3’üncü Kimya OSB’si yapılıyor”

Vali Elban, mevcut ve yeni OSB’lerle ilgili gelinen aşamayı şöyle anlattı: “Ceyhan OSB’de birinci etabı tamamladık, tahsisleri yaptık, boş yerimiz yok, ikinci etabın onayını bitirdik, bir iki ay içerisinde orayı da tahsis edeceğiz ancak bizden istenen yer miktarı, tahsis edeceğimiz yerin üç katı. Yine Enerji İhtisas Bölgesi’nde iki türlü yatırım var. Bir tanesi Enerji İhtisas Bölgesi’nin iş ve işletmesini yürütme yetkisi Rönesans Holding’e verildi. Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın temelini attığı polipropilen tesisi var. Hemen onun yanında Kimya OSB devam ediyor, yer seçimi tamamlanmak üzere, birkaç ay içerisinde tüzel kişilik kazandıracağız, çok süratli bir şekilde yer tahsislerine başlayacağız. Muhtemelen dünyanın 3’üncü kimya OSB’si olabilir genişlik açısından. Kimya sektörü büyük bir heyecanla tahsisleri açmamızı bekliyor.”

Adana Hacı Sabancı OSB ile işbirliği yaptıklarını aktaran Vali Elban, “Mevcut alanını yaklaşık üç kat büyütüyorlar, OSB alanı toplamda yaklaşık 60 bin dekara çıkacak” dedi. Aynı bölgede Gıda OSB’nin tüzel kişilik kazandığını, imar çalışmalarının devam ettiğini, tahsislere muhtemelen bu yaz başlanacağını anlatan Elban, diğer OSB’ler hakkında şu bilgileri verdi: “Kozan OSB’miz dolma noktasına gelmişti, yüzde 100 büyütüyoruz, çünkü ciddi talep var. Tarıma dayalı iki ihtisas OSB’mizden Sera OSB, tüzel kişiliğini kazandı, yatırımcılara yüzde 100 tahsis ettik fakat kıyı kenar çizgisi ile ilgili yasal sorunu var, kanun değişikliği Meclis gündeminde, her an gündeme alınıp, başlanabilecek pozisyonda. Karataş’ta Türkiye’nin ilk balıkçılık OSB’si, yaklaşık bir ay önce hemşerimiz yeni Tarım Bakanımızın ilk attığı imzalardan biri oldu ve tüzel kişilik kazandı, altyapı çalışmalarına devam ediyoruz. Yılın üçüncü ya da dördüncü çeyreğinde tahsisler başlar.”

“Şehir dışından işgücü gelmesi gerekecek”

Yeni OSB yatırımlarının ve yeni projelerin kentin ekonomisine, üretimine, istihdamına, ihracatına ne kadar katkı sağlayacağı konusunda da çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, konuyla ilgili şöyle konuştu: “Bu OSB’lerin hepsi dolmaya başladığı andan itibaren Adana’daki mevcut işgücü ile oraları çevirmemiz mümkün olmayacak, büyük ihtimalle şehir dışından işgücü gelmesi gerekecek. Hem çalışacak kişiye ihtiyaç olacak hem de şehrin büyümesi, ildeki ticaretin canlanması, gelirin artması başta olmak üzere birçok konuda ciddi farklılıklar olacak.”