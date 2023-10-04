Yeni sanayi alanlarıyla yatırımların önü açılacak

Nesrin KOÇASLAN- Güneş DOĞDU SOYLU

Depremden dolayı sanayinin büyük yaralar aldığı Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da bazı bölgelerde yeni sanayi alanlarının açılmasına karar verildi.

Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre Adıyaman'ın Merkez ilçesinde bulunan Adıyaman Kayaönü Sanayi Alanı, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ve Pazarcık ilçelerinde bulunan bazı alanları ve Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Malatya Battalgazi Fırıncı Sanayi Alanı olarak belirlendi. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki bir alan da "Şanlıurfa Akçakale Sanayi Alanı" olarak ilan edildi.

Büyük kayıpların yaşandığı şehirlerde ekonomik toparlanma için oldukça önemli bir hamle olarak görünen kararı DÜNYA’ya değerlendiren şehrin sanayi ve ticaret odaları başkanları bu yeni alanların ticaretin ayağa kalkması, yatırımların artması ve istihdam olanaklarının çoğalmasına imkân sağlanacağını belirttiler.

“İş gücü kaybının geri kazanımı için önemli”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayımlanan kararnameyle Battalgazi ilçesinin Fırıncı Mahallesi’nde ve Eskimalatya’da belirlenen 2 ayrı alanın “Sanayi Alanı” olarak ilan edilmesini özellikle deprem sonrası toparlanma dönemi ve Malatya sanayisinin gelişimi adına önemli bir adım olarak görüyoruz” diye konuştu.

Bu hamlenin depremde büyük yara alan Malatya’nın toparlanması ve ticaretin yeniden ayağa kalkmasında büyük bir rol oynayacağının altını çizen Sadıkoğlu, dün açıklanan Deprem Etki Analiz ve Raporlama Çalışması’nın sonuçlarına da vurgu yaparak Malatya’da depremden önce 95 bin olan özel sektör çalışan sayısının deprem sonrasında 71 bine düştüğünü hatırlattı.

Bu kaybın yüzde 25’lik bir azalmaya yani her 4 çalışandan birine denk geldiğinin altını çizen Sadıkoğlu, şehirdeki bu iş gücü kaybının geri kazanımı için öncelik şehrin yapısal anlamda toparlanması ve istihdam alanlarının genişlemesi mümkün olacağını kaydetti.

Fırıncılar Bölgesi’nin ilk yatırımı ASELSAN’dan

Malatya’nın Fırıncılar bölgesinde ilan edilen sanayi alanında ASELSAN tarafından 1 milyar lirayı aşkın ilk etap yatırımla elektronik devreler üzerine önemli bir fabrika inşa edileceğini söyleyen Sadıkoğlu sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu yatırımın müjdesi geçtiğimiz mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Tarafından odamızdaki toplantıda verilmişti.

Bu ve benzeri ölçekteki stratejik yatırımlar sadece pozitif ekonomik etkileri ile değil Malatya iş dünyası için motivasyon anlamında da oldukça önemli. Zira bu tür yatırımlar şehrimiz ticaretini iddi anlamda besleyecek ve birçok alt sektörün kalkınmasına vesile olacaktır.”

Sadıkoğlu ayrıca ekonomide 3 yıllık yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Programda yer alan yatırım, üretim, istihdam ve ihracata dayalı büyümeye vurgusunu hatırlatarak, “Programda özellikle deprem bölgesine yönelik finansman desteklerine de vurgu yapıldı. Bu doğrultuda bölgemize yönelik desteklerin artarak devam etmesi büyük önem taşıyor. Artan teşviklerle mevcut ve yeni sanayi alanlarımızın gelişiminin önü açılmalı üretim ve istihdam artarak devam etmeli, şehrimizin bu alandaki cazibesi artırılarak göç tersine dönmeli” diye konuştu.

“Kuyulu ve Mermer OSB sorunlarına da çözüm bekliyoruz”

Alınan bu kararın, deprem illerindeki beklenildiğini ve yetkililerle bu konuda temasta olunduğunun altını çizen Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, bu beklentinin karşılanmasından dolayı memnun olduklarını belirtti.

Kayaönü sanayi alanının orta ölçekli sanayi sitesi olarak planlandığını belirten Torunoğlu, ticaret ve sanayi odası olarak gündemlerinde Kuyulu OSB ve Mermer OSB ile ilgili sorunların çözülmesinin olduğunu söyledi. Torunoğlu sözlerine şu şekilde devam etti: “Kuyulu OSB’nin biran önce alt yapı ihalesinin yapılmasını istiyoruz. Mermer OSB’nin karma OSB’ye dönüştürülmesi gibi kararları bekliyoruz.

Deprem sonrası toparlanmaya çalışıyoruz. Sanayicilerimizin yatırım için yoğun yer talebi var. Bu talepleri biran önce karşılayarak Adıyaman’a hareket, canlılık kazandırmak istiyoruz.”Ayrıca şehirdeki iş gücü kaybının önüne geçmek için de çalışmalar yaptıklarını belirten Torunoğlu, “Deprem sonrası en fazla iş kaybının olduğu kentlerin başında Adıyaman yer alıyor. Bunun içinde İŞKUR ile bir görüşmelerimiz var. İşbaşı eğitim programında istihdam oranını ilimiz için faydalı olan orana dönüştürmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

“Üretimde güçlenmek için çalışacağız”

Alınan kararın deprem felaketi sonrasında Kahramanmaraş’ta var olan sanayi bölgelerinin dışında yeni sanayi alanları oluşturmak ve üretim gücünü artırmak ve daha hızlı toplanmak adına önemli olduğunu söyleyen Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu ise şunları söyledi: “İnşallah mesaimizi ve özverimizi daha da yoğunlaştırarak, bu bölgelerimizle Kahramanmaraş’ımızı ülkemizin üretim gücünde yeniden söz sahibi yapmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun.

Kararın alınmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır’a, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Sayın Fatih Turan’a ve değerli Kahramanmaraş Milletvekillerimize teşekkür ediyorum.”