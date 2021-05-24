“Yeni tesislerden önce zarar edenler desteklenmeli"

Eray ŞEN

ADANA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hayvancılık Meclisi Başkanı Mehmet Şahbaz, geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren kararname ile yeni kurulacak hayvancılık tesislerine yüzde 50 hibe verilmesinin, sektörün ihtiyaçları ile örtüşmediğini söyledi. Şahbaz, son bir yılda yem girdilerinde yüzde 90’lara varan artışlar nedeniyle, çok sayıda çiftliğin yarı kapasiteye düştüğünü ve ‘hayvancılıktan kaçış’ başladığını ifade ederek, “Zarar eden işletmeler yeni tesis yatırımına girmez, önce çiftliklerde hayvan sayısının azalmasını önleyecek destekler verilmeli” dedi.

“Bizim için önemli olan kapasiteyi doldurmak”

Aynı zamanda Adana Ticaret Odası (ATO) Meclis üyesi olan ve Adana’da 28 bin büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliği ile sektörün önemli oyuncuları arasında yer alan Mehmet Şahbaz, yeni kurulacak hayvancılık tesislerine yüzde 50 hibe desteği içeren kararnameyi DÜNYA’ya değerlendirdi. Girdi maliyetlerindeki aşırı artış ve uygulanan ithalat politikaları nedeniyle, hayvancılık işletmelerinin gittikçe küçüldüğünü aktaran Şahbaz, “Şu anda bizim için önemli olan yeni yer yapmak değil, çiftlikleri tam kapasite doldurmak. Mevcut çiftlikler yüzde 40-50 kapasite ile çalışıyor. Bu durumda üretici, çiftliğini niye büyütsün, niye bir daha masrafa girsin, niye devletten yüzde 50 teşvik almak için uğraşsın?” dedi.

Başta yem olmak üzere girdi maliyetleri nedeniyle besicinin para kazanamadığını ifade eden Şahbaz, şu değerlendirmeyi yaptı: “Geçen yıl devletin açıkladığı mısır fiyatı bin 300 lira, arpanın fiyatı bin 250 lira. Bugün bu fiyatlar 2 bin 200-2 bin 300 liraya yükselmiş durumda. Yüzde 80-90’lık artışa karşılık etin fiyatı yüzde 5 bile artmamış, yerinde sayıyor. Üretici buna nasıl dayanacak? Üretici malını satıyor ve yerine bir daha mal koymuyor, sektörden çıkmak istiyor. Besicinin yaptığı işe devam edebilmesi için en az enfl asyon kadar para kazanması lazım.”

“Devlet yem desteği versin”

Yüksek yem girdileri düşürülemediği sürece sektörde kimsenin ayakta kalma şansı olmadığını söyleyen Şahbaz, “Devlet bize yer için para vermesin, biz yerimizi yaparız. Bu sektörü kurtarmak istiyorsa, bize yemde destek versin. Bakanlığımız, İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri herkesin çiftliğinde kaç tane hayvan olduğunu biliyor. Toprak Mahsulleri Ofisi’nden (TMO), hayvan sayısına göre işletmelere ucuz buğday, arpa, mısır versin. Biz ancak böyle mücadeleye devam edebiliriz, rekabet edebiliriz. Aksi takdirde, zarar edeceğini bile bile kimse yeni tesis yatırımına girmez” diye konuştu. Mehmet Şahbaz, 2 bin 500 dönümde kurulu, 28 bin hayvan kapasiteli kendi besi çiftliğinde de sayınının 11 binlere düştüğünü, yüzde 40 kapasite ile çalıştıklarını sözlerine ekledi.

“Yeni getirilecek danalara talep az”

Sektörün içinde bulunduğu zor durumun, bu yıl yurt dışından getirilecek besilik danaya yönelik talepte de azalmaya yol açtığına dikkat çeken Mehmet Şahbaz, “Bakanlığımız iki yıl önce 1 milyon canlı hayvan getirmiş ve yoğun talep olmuştu. Bu yıl açıklanan kotalara göre, üç parti halinde getirilecek 55’er binden toplam 165 bin dananın 55 binlik ilk bölümü için sadece 28 bin başvuru oldu. Bu neyi gösteriyor? Avrupa’dan tertemiz mal almak varken, besici niye istemiyor? Besici artık ‘ben bu sektörden çıkıyorum’ mesajını veriyor” açıklamasını yaptı.