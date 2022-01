Yeni Umut Okulları bursluluk sınavı ile geniş kitleye ulaşmayı hedefliyor

Ceylan DEMİR



KOCAELİ - 2022 yılında burslu okuma imkanını elde etmek isteyen öğrenciler için sınav başvurularını almaya başlayan Yeni Umut Okulları yeni dönemde de yoğun ilgi bekliyor. Geçtiğimiz sezon pandemiye rağmen oldukça başvuru alan okul, bu yıl da 4’üncü sınıftan 11’inci sınıfa kadar ki kademelerde daha büyük katılım beklediklerini belirtti. Hazırlıklarını pandemi koşullarına uygun bir şekilde yapmaya koyulduklarını belirten okul yönetimi ve idarecileri, buna bağlı olarak sosyal mesafe, maske ve hijyen koşullarına son derece dikkat edeceklerini ve başvuran öğrencilerin HES kodu ile okula alınacaklarını vurguladı. Kapıdaki güvenlik görevlisinden, okul bahçesi ve bina içinde tüm planlamalarını titizlikle yürüterek hem öğrencileri hem velileri karşılamaya hazırlandıklarını ifade ettiler. Yerleşke olarak da oldukça kapsayıcı bir konumda olduklarını belirterek katılım için Gebze, Darıca, Çayırova, Mutlukent , Bayramoğlu gibi tüm bölgeye bursluluk sınavı davetinde bulunuyor.

Her kademede yüzde yüze varan burs imkanı ve yine her kademede alacağı dereceye göre çeşitli oranlarda burs hakkı kazanma şansı için her bölgede hummalı çalışmalar yürüttüklerini belirten Okul Yönetimi, ‘’Güçlü ve her zamanki iddialı eğitim personelimiz ile 12-13 Şubatta, bölgenin en iyi okulu olarak öğrencilerimizi uygun seanslarımızda aramızda görmekten mutluluk duyarız. Bursluluk sınavları, titiz çalışma ve güven verici ortam gerektirir, biz yılların tecrübesi ile bu konuda çok iyiyiz ve bunu her yıl ispatlamış olmaktan ve katılımcılarımızdan güzel dönüşler almaktan gururluyuz” dedi.