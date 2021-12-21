Yenice OSB tapuları sahiplerini buldu

BURSA (DÜNYA) - Yenice Sanayici ve İşadamları Derneği’nin girişimleriyle 2015 yılında ıslah sürecine başlayan, 2 yıldan kısa sürede ıslah sürecini tamamlayıp 2017 yılında OSB statüsüne hak kazanan Yenice OSB, bölge müdürlüğü binasının OSB sınırları içerisinde yapılması, 5 kilometrelik altyapının, 10 bin metrekareyi aşkın üstyapıların yapılması, 15 bin metrekareyi aşkın OSB’ye parsel kazandırılması gibi süreçlerin nihayetinde geçen yıl Nisan ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın emsal katsayısındaki iyileştirmeyi mevzuatlaştırması sonucu 0.7 olan emsal katsayısını 1’e çıkardı. Bu karar sonucunda yapılabilir inşaat alanı yüzde 50 oranında arttı. Yenice OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nedim İncebay, “20 Nisan tarihinde emsal 1 olan mevzuatın yayınlanmasıyla birlikte pandemiyi fırsata çevirip başlattığımız inşaat alanı iyileştirme sürecini başarıyla sonuçlandırmış bulunmaktayız. Bundan sonraki süreç için Yenice OSB’nin genişleme çalışmalarını başlattık” dedi.

1 milyon 200 bin metrekare genişleme alanı

İlçede sanayi alanlarının hızlı bir şekilde büyümesine, gelişmesine ve modernleşmesine ihtiyaç duyulduğunu belirten İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ da “Mevcut alan kadar bir genişleme alanı öngörülüyor. Bu da İnegöl sanayisi için önemli bir adım. İnşallah 1 milyon 200 bin metrekarelik genişleme alanı da bir an önce biter, sanayicilerimiz sanayi alanlarına yerleşmiş olurlar” diye konuştu. Yenice OSB tapu teslim töreni, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda düzenlendi. Törene, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Uslu, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Yenice Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Nedim İncebay ve işadamları katıldı.